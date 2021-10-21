Экс-президент Украины Кравчук продемонстрировал недоверие к родной медицине

Экс-президент Украины Леонид Кравчук продемонстрировал недоверие к родной медицине и уехал из страны. Стало известно, где он проходит реабилитацию после операции на сердце.

Внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович назвал ситуацию со здоровьем экс-президента Украины деликатным вопросом. Родственники Кравчука просили не разглашать информацию, но ради общественного интереса Арестович согласился нарушить данное им обещание.

"Он (Леонид Кравчук - ред.) проходит сейчас реабилитацию в Германии", - сказал пресс-секретарь контактной группы в эфире телеканала "Наш".

Арестович сослался на информацию, полученную от родственников бывшего президента Украины, о том, что реабилитация проходит весьма успешно. Пока нет данных, вернётся ли Кравчук на Украину до конца года.

Напомним, в начале сентября источник из окружения первого президента Украины сообщил о состоянии Леонида Кравчука, который после операции на сердце оказался в реанимации. По его словам, сейчас бывший глава государства "говорить не может".