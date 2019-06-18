Экс-президент УЕФА арестован по подозрению во взятке от Катара

СМИ узнали об аресте бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций "(УЕФА) Мишеля Платини по подозрению в коррупции, узнали СМИ.

В прошлом году швейцарская прокуратура сняла со спортивного функционера все обвинения в получении взятки от Катара при выборе места проведения Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Тогда Платини получил статус свидетеля, предоставившего важную информацию. Преследованию Платини способствовал экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер, который настаивал, что лично перевёл Платини внушительную сумму.

Французское издание Mediapart подчёркивает, что экс-глава УЕФА взят под стражу в рамках дела, начатого ещё в 2010 году. Бывший футболист фрацузской национальной сборной будет содержаться в антикоррупционном управлении судебной полиции в Нантерре.