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Экс-президент УЕФА арестован по подозрению во взятке от Катара
18 июня 2019, 13:39 • 73 • Политика
Экс-президент УЕФА Мишель Планини задержан по подозрению в коррупции, узнали СМИ. Спортивного чиновника подозревают в получении взятки при выборе Катара местом проведения ЧМ-2022.
СМИ узнали об аресте бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций "(УЕФА) Мишеля Платини по подозрению в коррупции, узнали СМИ.
В прошлом году швейцарская прокуратура сняла со спортивного функционера все обвинения в получении взятки от Катара при выборе места проведения Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Тогда Платини получил статус свидетеля, предоставившего важную информацию. Преследованию Платини способствовал экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер, который настаивал, что лично перевёл Платини внушительную сумму.
Французское издание Mediapart подчёркивает, что экс-глава УЕФА взят под стражу в рамках дела, начатого ещё в 2010 году. Бывший футболист фрацузской национальной сборной будет содержаться в антикоррупционном управлении судебной полиции в Нантерре.
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