Экс-президент: «У Молдовы нет национального проекта»

«То, что мы впутываемся в геополитику – катастрофа»

«За 30 лет независимости Республики Молдова всё ещё не проведён глубокий анализ пройденного пути, нет консенсуса по национальному проекту. Приступая к строительству дома, вы сначала разрабатываете проект, чтобы понять, какой дом будете строить, но мы этого так и не сделали, за 30 лет мы ни разу не обсуждали, какой дом мы строим»,

– цитирует газета «Молдавские ведомости» экс-президента страны Петра Лучинского.

По его мнению, граждане Молдавии чувствуют себя обманутыми в своих ожиданиях, вызванных «европейской витриной», на которую они смотрят все тридцать лет независимости страны, однако ближе эта «витрина» не становится. В 1991 году молдаване были абсолютно уверены в том, что благополучная жизнь не за горами, необходимо только интегрироваться в Европу и всё получится само собой. Однако никто не подумал, как осуществить переход от социализма к капитализму, потому что никто этого и не знал, считает экс-президент. А поскольку не было знаний, появились некие иллюзии, неоправданные ожидания, сменившиеся разочарованием. Причём всё это происходит с регулярностью раз в четыре года: новые ожидания, новые обещания от новой власти, а затем всё те же разочарования, отметил политик.

Ошибкой было и копирование европейских стандартов, которые совершенно не подходили для молдавской реальности, подчёркивает издание. И напоминает, что в Молдавии взяли на вооружение чешскую модель приватизации, хотя невозможно даже сравнивать экономику Чехии и Молдовы. А после приватизации страна сидела и ждала, когда придут инвесторы и займутся модернизацией молдавской промышленности, которая тридцать лет назад была в хорошем состоянии, к тому в Молдавии был на то время рабочий класс, высококвалифицированные специалисты и инженеры. Однако никто не пришёл, время было упущено, и сегодня в стране уже нет ни промышленности, ни специалистов. По мнению Лучинского, инвесторов отпугивает не столько коррупция, сколько нестабильность правления и слишком часто меняющееся законодательство.

«Для страны очень важна последовательность власти. Мы же меняем ориентацию каждые четыре года. То, что мы впутываемся в геополитику – катастрофа. У нас никогда не было последовательной политики»,

– констатировал Лучинский.