Экс-президент Трамп: некомпетентное руководство Америки может стать причиной ядерной войны

Бывший президент США Дональд Трамп допустил возможность начала Третьей мировой войны. По его словам, виновато в этом будет руководство Белого дома.

Дональд Трамп, в своём подкасте Full Send Podcast назвал виновников Третьей мировой войны, если дело дойдет до открытого противостояния и применения ядерного оружия. По мнению экс-президента, проблема заключается в том, что Америку перестали уважать. Уважение мирового сообщества исчезло потому, что страной стали управлять некомпетентные люди.

Да, шанс Третьей мировой войны существует, и это потому, что нашу страну больше не уважают. Да, вы должны бояться ядерной войны, потому что Америкой руководят некомпетентные люди. Думаю, это серьезная угроза,

- заявил Трамп.

Он не исключил, что проводимая политика санкций и поддержка Украины создаст столько противоречий, что решать их будут в ходе полноценных боевых действий. И здесь возможен переход за «красную» линию – то есть использование ядерного оружия. Если до этого дойдет, последствия для мира будут катастрофичными, сообщает "Рен-ТВ".

При этом Трамп опасается, что в ходе складывающейся ситуации ФРГ и Япония усилит свое военное влияние, и это то же представляет опасность для США. Стоит напомнить, что Япония полностью отказалось от своих военных амбиций, у неё нет армии. В целом, страна полностью следует в фарватере США, поддерживая ее в экономических и политических вопросах. При этом в стране существует достаточно сильное антиамериканское и реваншистское движение, в котором участвуют молодые японцы, недовольные, по сути, протекторатом американцев. ФРГ, являясь сильнейшей экономикой Европы, также претендует на некоторую самостоятельность. Однако после ухода Ангелы Меркель ее преемник Шольц пока больших успехов в защите интересов Германии не показывает.