«Призываем левые силы к объединению усилий перед лицом общей угрозы»

Игорь Додон выступил на XVII съезде Партии социалистов Республики Молдова, посвящённом десятилетнему юбилею создания ПСРМ. На этом съезде Додон сложил с себя полномочия главы партии и был избран почётным председателем.

В своём выступлении Игорь Додон обратился ко всем молдаванам с призывом к массовому общенациональному протестному движению.

«Сегодня настала необходимость в создании массового общенационального протестного движения, которое объединит всех, кто не согласен с нынешним режимом, и кто готов ему сопротивляться. Первый шаг мы сделали в преддверии парламентских выборов, создав с Партией коммунистов единый избирательный блок. Призываем и другие левые силы к объединению усилий перед лицом общей угрозы»,

– заявил экс-президент.

По его словам, очень важно объединить все здоровые патриотические силы в обществе, которые смогли бы сопротивляться устанавливаемой в стране диктатуре и новой власти, поддерживаемой извне.

Игорь Додон уверен – за всё происходящее в стране несут ответственность «западные партнёры» Майи Санду. В том числе и за то, что новые власти разваливают страну, разрушают всё, к чему прикоснутся по причине своей некомпетентности.

А вице-спикер, депутат-социалист Влад Батрынча заявил о готовности партии возглавить борьбу с нынешним режимом, чтобы одержать победу на следующих выборах.

Даже в Румынии заметили, что в соседней стране происходит что-то не то. По мнению румынского политолога Дана Дуганчу, в Молдове «царит атмосфера беспокойства и разочарования».

«Самая большая опасность для нынешней власти – это «синдром Горбачёва». Это означает, что лидер становится намного более любимым, востребованным за пределами страны, чем внутри страны. Мы жили в эпоху Горбачёва – чем больше он был востребован за пределами государства, тем больше крепчал невроз в стране. У него не обязательно был политический враг в стране, но недовольство в его адрес росло»,

– пояснил Дунгачу, подчеркнув, что в Молдавии растёт разочарование властями.

По его словам, если так будет продолжаться и дальше и Майя Санду не справится со своей ролью проевропейского лидера, то у западных партнёров нет больше кандидата на пост президента в Молдове. И это большая проблема, отметил политолог. Потому что пророссийских лидеров в Молдове даже несколько, а прозападных больше нет.

Согласно последним социологическим опросам, 68,9% респондентов уверены, что страна находится под внешним управлением. Выступают за сохранение стратегического партнёрства с Российской Федерацией 59,8% опрошенных.