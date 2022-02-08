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Экс-президент Польши раскрыл украинский "план Путина"
08 февраля 2022, 22:45 • 44 • Политика
Экс-президент Польши Александр Квасьневский раскрыл украинский "план Путина", выступая в шоу Дмитрия Гордона. Он заверил украинцев, что президент России ни на кого нападать не собирается.
По словам Квасьневского, Путин хочет создать Великую Россию. Речь идёт не о стремлении воссоздать Советский Союз, как говорят многие западные политики. Путина, уверен польский политик, коммунистическая идеология не интересует. Речь идёт о создании России как новой империи.
- отметил Квасьневский.
Напомним, американские и британские СМИ уже третий месяц сообщают о подготовке России к вторжению на Украину. Они даже обозначили примерный срок "вторжения" - январь или февраль. Поведением западных партнёров недовольны как Москва, так и Киев. В России уже неоднократно опровергали слухи о якобы вторжении. Там считают, что американская пресса распространяет фейки в своих интересах. На Украине тоже недовольны слухами о русском вторжении, так как они нервируют украинцев и отпугивают иностранных инвесторов.
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