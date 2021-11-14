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Экс-президент Польши обрисовал худший сценарий миграционного кризиса на польско-белорусской границе
14 ноября 2021, 12:00 • 119 • Политика
Россия, по словам политика, увидела выгоду в сложившейся ситуации
Миграционный кризис прокомментировал бывший польский глава Александр Квасьневский. Он рассказал о худшем сценарии развития событий и заявил, что в этой ситуации Москва якобы разглядела выгоду для себя.
Политик опасается, что российские власти могут убедить главу Белоруссии Александра Лукашенко попросить военной помощи. В результате у польской границы появятся военные РФ. Страны Запада расценят это как агрессивный акт, однако у России есть, что ответить, заявил Квасьневский. На возможные претензии Москва может отметить:
"Вы пригласили американцев на границу с Белоруссией – не удивляйтесь, что и мы появимся с другой стороны".
Бывший президент Польши считает, что худшим вариантом развития событий может стать военный конфликт. Мол, кто-то выстрелит, другая сторона ответит – и это станет началом "драматических сражений".
Квасьневский также добавил, что появление российских военных у границы может иметь и дополнительную цель. Якобы в планах РФ – надавить на Евросоюз дабы получить согласие на запуск "Северного потока – 2" в кратчайшие сроки.
Ранее Лукашенко дал большое интервью, где высказался о Союзном государстве, а также ответил США на обвинения в организации миграционного кризиса. Подробности – в нашем материале.
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