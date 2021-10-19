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Экс-президент Молдавии Додон покидает парламент

19 октября 2021, 08:50  •  69 • Украина
Глава социалистов начинает работу по возвращению его партии к власти
Экс-президент Молдавии и глава Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон сообщил в понедельник, 19 октября, об отказе от парламентского мандата, объяснив свой отказ нежеланием быть привязанным к парламентской повестке дня.
«Я принял решение отказаться от мандата депутата парламента. Не вижу смысла находиться в этом парламенте. Я думаю, что могу эффективно выполнять другие функции. Запрос по этому поводу будет направлен в секретариат парламента в ближайшие дни. Я хочу быть более активным вне законодательного органа, у меня будет 100% народная повестка: от дома к дому, от района к району. Хочу вновь объехать все сёла, быть ближе к людям, к экономическим агентам»,
– заявил Игорь Додон во время брифинга для прессы.
По его словам, он не боится преследования, которое вполне возможно в свете того, что происходит в стране, однако не собирается «прятаться за парламентским иммунитетом». Конечно, не исключено, что руководство страны попробует сфабриковать против него политические или уголовные дела, однако экс-президент намерен бороться.
Также Игорь Додон уверен, что социалисты вернутся к власти, чтобы спасти страну, «когда граждане потеряют последнюю надежду – это может случиться гораздо раньше, чем думает нынешнее руководство». А для того, чтобы вернуться к власти, необходимо начинать работу уже сегодня, чем экс-президент и обещает заняться.
Кроме того, у него в планах консолидация экономических отношений с Россией, о чём власть сегодня совершенно не думает.
«Все достижения и льготы, которых мы добились ранее, были практически сведены на нет. Руководству страны не удалось продлить торговые преференции для молдавских экспортёров, нет чёткой государственной политики по поддержке граждан Молдовы, находящихся в России, нет желания сотрудничать с Российской Федерацией в борьбе с пандемией, а обеспечение населения российской вакциной от коронавируса более не является приоритетом для власти. Даже наше участие в ЕАЭС в качестве наблюдателя не было оценено и бойкотируется нынешним руководством»,
– отметил глава социалистов.
А для того, чтобы работа в этом направлении шла успешно и эффективно, Игорь Додон принял предложение возглавить «Молдавско-Российский деловой союз», который является крупнейшей бизнес-ассоциацией в России. Он уверен – молдавские предприниматели от этого только выиграют, как и вся молдавская экономика.
Обсуждая эту новость в социальных сетях, молдавские пользователи считают, что не только Игорю Додону, но и всей оппозиции в парламенте страны можно сложить депутатские мандаты – они всё равно ничего не в силах сделать в составе сегодняшнего законодательного органа, оппозиция может лишь бойкотировать заседания, вот только пользы от этого мало.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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