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Экс-президент Киргизии получил 11 лет за коррупцию

23 июня 2020, 16:00  •  28 • Политика
Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы, признав его виновным в коррупции.
Отметим, что прокуратура просила суд назначить политику 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сам Атамбаев никак не стал комментировать ситуацию, отказавшись выступать с последним словом.

Речь идёт о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Следствие установило, что Атамбаев, используя свои связи и положение, способствовал выходу Батукаева на свободу в обход закона. Бывшего президента обвинили по статье "Организация коррупции в интересах организованной преступной группы". В октябре прошлого года материалы по данному процессу передали в суд.
Всего по делу проходят обвиняемыми 19 человек. Помимо экс-президента, на скамье подсудимых оказались врачи, поставившие криминальному авторитету ложный дигноз, чтобы освободить его, и высокопоставленные киргизские чиновники, передаёт портал 24.kg.
Напомним также, что с именем Атамбаева связан громкий инцидент, который произошёл летом прошлого года. Спецназ тогда принял несколько попыток задержать политика, который укрылся в своей резиденции в селе Кой-Таш. На защиту бывшего главы республики встали его сторонники и охрана. В результате перестрелки погиб спецназовец Усенбек Ниязбеков, который впоследствии был награждён посмертно.
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Его преемником стал действующий президент Сооронбай Жээнбеков.

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