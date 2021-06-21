Экс-президент Ирана: У ядерного оружия "нет практического применения"

Как считает экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, у ядерного оружия "нет практического применения" в современном мире.

Администрация главы США Джо Байдена по практике не вносила существенных изменений в политический курс Дональда Трампа, ибо внешняя политика в Вашингтоне регулируется не президентами. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Комментируя интерес американцев к восстановлению ядерной сделки с Тегераном, политик пояснил, что Россия или Китай могут выступить в качестве посредников, если тони будут готовы открыто и решительно защищать права иранцев. Он добавил, что в современном мире у ядерного оружия "нет практического применения".

Ахмадинеджад признался, что он выступает против такого типа вооружений.

"Я в принципе считаю производство и накопление оружия бесчеловечным. Это продукт вражеских отношений, порождение власти и господства", - пояснил политик.

Гонка вооружений не нужна, если мировые державы откажутся от войн и претензий на мировое господство. Деньги же можно пустить не на убийство, а на процветание людей.

20 июня в Вене состоялись переговоры, посвященные восстановлению ядерной сделки с Тегераном. Как рассказал заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи, в рамках следующего раунда переговоров может принято решение по соглашению. Перерыв же необходим для того, что у сторон была возможность проконсультироваться.

"За последние пару дней мы достигли большей ясности в отношении одного из самых спорных вопросов - плана реализации (кто, что и когда должен делать)", - цитирует РИА ФАН комментарий постпреда России в Вене Михаила Ульянова.