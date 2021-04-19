Экс-президент Чехии пустил в ход кулаки, услышав обвинения против России

Бывший президент Чехии не верит обвинениям против России, которые озвучивают нынешние власти. Он признался, что заявления нынешних чешских политиков заставляют его от бессилия стучать кулаком по столу.

Экс-лидер Чехии Вацлав Клаус не верит в то, что во взрывах в Врбетице есть вина России. По его словам, нынешние власти страны лишь выстраивают образ врага для народа, чтобы продолжать держать людей напуганными.

"Они прекрасно знают, что напуганными людьми легче управлять", - пояснил он и призвал чиновников прекратить это нагнетание.

Клаус добавил, что некоторые заявления политиков Чехии заставляют его от бессилия стучать кулаком по столу. По сути, ситуация уже пришла к тому, что было когда-то в 1950-е, пояснил он.

По мнению экс-президента Чехии, если бы в США Дональд Трамп остался при власти, никто бы из чешских представителей даже и не вспомнил про эти взрывы.

"Я считаю, что если бы [бывший президент США Дональд] Трамп одержал победу на президентских выборах в США и остался президентом, то никто не вспомнил бы об истории во Врбетице", - приводит слова политика издание Lidovky.cz.

Напомним, что 18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры на высылку из Чехии 18 русских дипломатов днём ранее.