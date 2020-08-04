Экс-президент Армении: «Экономического прыжка не получилось»

«Политическая ситуация в Армении может измениться очень быстро»

Второй президент Армении Роберт Кочарян на встрече с журналистами телеканалов «Еркир медиа», «5-й канал» и «Второй армянский телеканал» рассказал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, о переговорах по Нагорному Карабаху и о состоянии армянской экономики.

По мнению экс-президента, экономическая ситуация в стране очень сложная. Эксперты прогнозируют, что падение экономики к концу года составит 10 – 12%, а если будет вторая волна эпидемии, то и больше. В настоящее время есть сферы экономики, которые необходимо срочно спасать.

«Я бы разделил сегодняшнюю ситуацию на две части: проблемы, которые правительство создало ещё до пандемии и те, которые появились из-за коронавируса. При этом большая часть проблем появилась из-за слабой политики правительства. Обещанного экономического прыжка не получилось ещё задолго до пандемии, ни одна декларированная задача не была выполнена... Малый и средний бизнес находится в свободном падении, борьбу с пандемией провалили»,

– отметил Кочарян.

В таких условиях, когда нет кардинальных перемен и реформ, политическая ситуация в Армении может измениться очень быстро, хотя в стране пока нет серьёзной и сильной оппозиции, но она может появиться в любой момент, считает второй президент.

«Большая часть нынешней власти пришла из общественных организаций, которые были созданы на западные гранты и теперь ведут страну туда, откуда все убегают. Они пытаются исключить из нашей культуры, из образовательных программ наши национальные ценности, отношение к церкви – всё, что является составляющими национальной идентичности. Даже по итогам европейских выборов мы видим, что национальные силы везде улучшают свои позиции»,

– считает бывший глава государства.

Он обратился к сторонникам вывода российской военной базы, которая расположена в армянском городе Гюмри, призвав их задуматься над тем, чем закончился бы военный инцидент на границе с Азербайджаном, если бы за спиной ВС Армении не стояли российские военные. Необходимо учитывать, что турецкие амбиции за последние 10 – 15 лет существенно выросли, и с этим приходится считаться.

Что касается совместных военных учений Турции и Азербайджана, которые будут продолжаться до 10 августа, то это «является демонстрацией силы» – Турция не нуждается в совместных учениях с Азербайджаном, у неё одна из мощнейших армий НАТО.

«Несомненно, это предупреждение, что может быть такое развитие любого инцидента на границе. Подобные масштабные учения являются не только учениями, но и серьёзным политическим сигналом для всех стран региона. Не думаю, что это может перейти в наступление, однако налицо обстоятельство, когда тебе просто говорят, что это – возможный сценарий»,

– сказал Роберт Кочарян. И добавил, что ситуация в регионе ещё долго будет оставаться напряжённой, потому что пока нет никакой надежды на конструктивную позицию Баку.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении прекратить все переговоры по Нагорному Карабаху, поскольку эти переговоры не приносят никаких результатов и вообще зашли в тупик. Кочарян же уверен, что переговорный процесс ещё можно восстановить и продолжать.

«Переговоры лучше, чем любая война, но нельзя подчиняться шантажу. Нужно проявить принципиальность. Да, есть риски, но мы всегда шли на риск и достигали успеха. Не хотят вести переговоры, значит, не будем вести. Когда они поймут, что альтернативы переговорам нет, они возобновятся»,

– подвёл итог второй президент Армении.