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Экс-президент Армении дал совет Пашиняну: "Должен уйти в отставку и уехать из страны"

15 марта 2021, 23:30  •  106 • Политика
Экс-президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку и уехать из страны ради спасения армянской государственности.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти с поста главы правительства и покинуть страну. С таким призывом выступил бывший президент Армении Левон Тер-Петросян.
Он отметил, что в настоящее время Пашинян руководствуется не интересами страны, а желанием сохранить свою власть любой ценой. Поэтому экс-президент согласен с мнением о том, что в случае объявления досрочных выборов в парламент премьер не погнушается использовать "административный ресурс", чтобы гарантировать себе победу.
Если события будут развиваться по такому сценарию, то Армению ожидают "самые позорные выборы" в истории. Это ознаменует собой конец армянского государства или "долгое кошмарное существование".
Единственный выход из данной ситуации, по мнению Тер-Петросяна, это добровольная отставка Пашиняна и его временная эмиграция за рубеж с гарантиями его неприкосновенности. После этого страну должен возглавить беспартийный вице-премьер.

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