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«Экс-президент активно готовится к защите»: как бывший юрист Януковича пытается лишить Порошенко денег и свободы

27 мая 2019, 01:54  •  29 • Украина
Юрист и бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов намерен добиться ареста всех активов Петра Порошенко. По его заявлению против экс-президента возбуждено два уголовных дела по обвинениям в госизмене и легализации преступных доходов. Кроме того, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Порошенко может стать фигурантом ещё одного дела, связанного с хищениями в госкорпорации «Центрэнерго». По словам собеседника RT в окружении экс-президента, несколько человек готовы дать показания против бывшего руководства Украины. Между тем эксперты считают, что уголовные дела в отношении Порошенко могут снизить рейтинг его партии перед досрочными парламентскими выборами.
 
Пётр Порошенко globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
 

Андрей Портнов намерен обратиться в суд с ходатайством в суд об аресте всех активов Петра Порошенко. В эфире телеканала «112 Украина» он пояснил, что под активами подразумеваются «банковские счета, все акции, облигации государственного займа», а также компании, принадлежащие бывшему украинскому лидеру, в том числе офшорные и оформленные «на подставных лиц».

Портнов в 2011—2014 годах был юридическим советником и заместителем главы администрации президента Украины Виктора Януковича. После смены власти он уехал за границу и вернулся на родину 19 мая 2019 года. В своём первом после возвращения на Украину интервью в эфире телеканала «112» Портнов объявил, что с его подачи Государственным бюро расследований (ГБР) возбуждено два уголовных дела против Порошенко. Первое — по статье «Государственная измена». Причиной послужило решение экс-главы государства отправить украинские военные катера в Керченский пролив 25 октября 2018 года. Как считает Портнов, своими действиями украинский лидер хотел спровоцировать вооружённое столкновение с Россией и, воспользовавшись им как предлогом, ввести военное положение и отменить президентские выборы.

«Он (Порошенко. — RT) сыграл на пользу Российской Федерации, чем ухудшил обороноспособность Украины и её авторитет на международной арене», — отметил юрист.

  • Андрей Портнов
  • © aportnov.com

Второе уголовное дело, возбуждённое с подачи Портнова, касается продажи Порошенко завода «Кузница на Рыбальском» бизнесмену Сергею Тигипко. Эта сделка, заключённая в 2018 году, была фиктивной, призванной легализовать украденные из государственного бюджета $300 млн, утверждает в своём заявлении в ГБР экс-советник Януковича.

Порошенко может стать фигурантом и третьего уголовного дела. Оно связано с хищением в 2016—2018 годах средств госкомпании «Центрэнерго», сообщила в своём Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Глава ведомства Назар Холодницкий 22 мая встретился с экс-депутатом Верховной рады от партии «Батькивщина» Дмитрием Крючковым, который является подозреваемым по этому делу и недавно был выпущен из СИЗО под залог. Во время допроса бывший нардеп заявил о том, что к хищениям из «Центрэнерго» причастны депутат партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) Игорь Кононенко и сам экс-президент, сообщает САП. Сумма ущерба, нанесённого таким образом государству, по данным ведомства, составила порядка 6 млрд гривен (около $227 млн).

В беседе с RT источник из окружения Петра Порошенко заявил, что ряд депутатов Верховной рады в ближайшее время намерены сделать заявления в связи с хищениями в «Центрэнерго».

«Несколько коллег Игоря Кононенко готовы представить доказательства этого и ряда других преступлений со стороны бывшего руководства страны», — утверждает он.

При этом собеседник RT назвал дело «Центрэнерго» «вершиной айсберга», способного «похоронить» экс-президента.

Окружение не боится

Что же касается расследований, инициированных Портновым, то их последствий соратники бывшего украинского лидера не опасаются, хоть и признают, что экс-юрист Януковича является профессионалом в своей сфере. 

«У Портнова есть личные причины для войны с Порошенко. Его в этом деле поддерживает большое количество бизнесменов, которые хотят привлечь бывшего главу государства к ответственности. Но доказать отмывание денег при продаже завода «Кузница на Рыбальском» можно будет только в том случае, если в этом сознается покупатель — Сергей Тигипко. Но я думаю, что этого не произойдёт, поскольку Тигипко явно не заинтересован придавать такие вещи огласке. Над сделкой по продаже завода работали очень хорошо, поэтому добыть доказательства будет очень сложно», — уверен собеседник RT из окружения Порошенко.

  • Завод «Кузница на Рыбальском»
  • © Wikimedia commons / Dimant (Dmitry Trikutko)

По его словам, бывший президент Украины действовал довольно грамотно — юридически он непричастен ни к каким коррупционным сделкам. Порошенко лично не подписывал ни одного документа, поэтому все нынешние заявления — только попытка давления на него и ничего больше.

«Всё может поменяться только в том случае, если ближайшее окружение начнёт давать свидетельские показания. Но я не думаю, что это произойдёт», — полагает соратник экс-президента Украины.

Однако такую уверенность в безнаказанности Порошенко разделяют не все украинские политики. По словам источника RT в партии «Народный фронт», с бывшим президентом работало большое количество инвестиционных банкиров, помощников и масса других людей, которые могут дать свидетельские показания.

«Я думаю, Андрей Портнов посылает им всем сигнал о том, что можно сдавать своего бывшего патрона. Но всё о состоянии дел Порошенко знают не больше десяти человек и, вероятнее всего, именно в отношении них вскоре начнётся уголовное преследование. Я думаю, что большой интерес следователей могут вызвать депутаты Сергей Березенко, Александр Грановский и Игорь Кононенко, который тоже принимал участие в сделке по продаже «Кузницы на Рыбальском». И если кто-то из них заговорит, у Порошенко начнутся проблемы», — поделился с RT представитель «Народного фронта».

Попытка привлечь бывшего украинского президента может быть предпринята и без достаточного количества доказательств, считают эксперты. При этом они уверены, что при любом исходе расследования нынешний президент Владимир Зеленский только выиграет, так как напомнит избирателям о претензиях, которые они высказывали против Порошенко.

Суды на Украине не реформированы, поэтому могут принимать любые решения, в том числе и возбуждать уголовные дела против бывшего президента, говорит источник RT в партии «Батькивщина».

«Это, конечно, будет прецедент, но желание отомстить Порошенко у представителей политической элиты, собравшихся вокруг Зеленского, очень большое. Они могут пойти на этот шаг и, насколько мне известно, Порошенко это понимает и активно готовится к защите. Посмотрите, кого назначили главой администрации президента. Это юрист, и это свидетельствует о намерении возбуждать дела против представителей предыдущей власти. А Владимир Зеленский займёт нейтральную позицию и будет говорить, что он не влияет на суды. Это уже происходит с делами вокруг «ПриватБанка», — говорит представитель «Батькивщины».

Перспективы Порошенко

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По мнению экспертов, вероятность того, что бывший глава государства отправится за решётку, довольно высока. Однако произойдёт это нескоро.

«До выборов в Верховную раду Порошенко вряд ли посадят — просто не успеют. На следственные действия нужно время. Но в будущем, вполне вероятно, Порошенко окажется за решёткой», — заявил в беседе с RT директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его мнению, уголовное преследование экс-президента создаст проблемы на парламентских выборах для его политической силы.

«Пока у БПП довольно приличный рейтинг, который позволяет ему преодолеть пятипроцентный барьер. Если же тема преследования Порошенко будет активно раскручиваться в прессе, то популярность его блока упадёт — и он не попадёт в Верховную раду», — уверен Погребинский.   

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов считает, что уголовные дела против Порошенко не окажут особого влияния на политические перспективы БПП — у этой политической силы и так достаточно проблем.

«Личность Порошенко является слишком токсичной, слишком отпугивает избирателей. Не случайно на съезде 24 мая БПП переименовался в «Европейскую солидарность», — заявил Корнилов в разговоре с RT.

Однако, по мнению Корнилова, замораживание финансовых активов Порошенко, если такое и произойдёт, никак не отразится на избирательной кампании его партии, поскольку «Пётр Алексеевич жадный человек, и он постарается любую кампанию провести так, чтобы вообще не тратить свои деньги».

Вместе с тем, как полагает эксперт, бывшего президента Украины всё равно рано или поздно арестуют. 

«Вопрос заключается лишь в том, успеет Порошенко убежать или нет», — считает Корнилов.

Что же касается Зеленского, то, по мнению эксперта, он не заинтересован в преследовании своего предшественника, несмотря на то что БПП находится в жёсткой оппозиции к главе государства и всячески препятствует его решениям.

«Послы стран ЕС и США, скорее всего, поставили Зеленскому условие: оставить Порошенко на свободе и обеспечить его безопасность. Но не следует забывать, что эти же послы когда-то гарантировали безопасность Януковичу. Поэтому если Порошенко станет занозой для Зеленского в ходе этой избирательной кампании и будет дальше ставить палки в колёса, действующий президент, конечно, отреагирует», — уверен Корнилов.

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