Экс-пресс секретарь Януковича: Если Виктор Федорович вернется в Украину и возродит Донбасс - он в будущем снова может возглавить страну

- Анна, здравствуйте. Адвокат Виталий Сердюк, который представляет интересы Виктора Януковича, сообщил, что его клиент планирует вернуться на родину. Как передаем «Пятый канал» (Украина), адвокат сделал такое заявление после заседания в апелляционном суде Киева, где рассматриваются жалобы на отмену приговора бывшему президенту.

- Знаете ли, я не вижу тут никакого «ньюза». Потому что Янукович с первого дня его вынужденного пребывания в России, всегда делал все для того, чтобы вернуться сюда. (На Украину. - А.Г.) Делал все возможное и продолжает делать. И я почти уверена, что ему это удастся и что он вернется на Украину.

Уже много сделано для того, чтобы «поставить на место» все ответы на вопросы, которые по нему были в Украине - в следственных органах, в прокуратуре. Он выигрывает суды и, думаю, что ему удастся довести свою правоту (до общественности) и он вернется на Украину. Я думаю, это вопрос времени.

Я знаю точно, что с первой минуты вынужденного пребывания в России Виктор Федорович не переставал никогда работать над тем, чтобы вернуться.

- А когда это может произойти? Когда Янукович, по вашим прикидкам, выполнит это свое желание?

- Это будет зависеть от судебных процессов. Янукович хочет справедливого суда, он хочет приговора справедливого и, если будет справедливый суд, я уверена, суд примет такое решение, которое позволит Виктору Федоровисчу вернуться на родину.

Тем более, что сейчас - в тех историях украино-американских отношений, в этой новой истории, которая началась, есть много нюансов, которые Янукович мог бы прояснить. В частности, по Байдену (экс-вице-президент США. - А.Г.), который не раз звонил Януковичу во время его президентства. Я знаю об этом и я знаю, о чем были эти разговоры.

- О чем же?

- Ну, например, Байден в очень жесткой форме требовал от Януковича отпустить из тюрьмы Тимошенко... И жесткий ответ Януковича о том, что это не он решает, это решает украинский суд, - очень не понравился тогда Байдену... И даже тогда официальные лица, с которыми я общалась, обратили мое внимание на то, что, вот, президент позволил себе отказать Байдену и это плохо закончится для него.

Тут Янукович тоже мог бы сказать свое слово в той истории, которая сейчас на первых страницах всех мировых газет и которая может иметь очень неожиданное окончание. (В частности, Трамп и Байден обвиняют друг друга в «давлении на Киев», которое, разумеется, могло происходить в разное время. - А.Г.) Я думаю, что Виктор Федорович бы мог тут очень многое рассказать.

- Мы помним, что Янукович бежал с Украины в феврале 2014-го, после майдана. Потому что под вопросом была его безопасность…

- Это не единственная и не главная причина его отъезда из Украины.

Самая главная причина была та, что Янукович понимал прекрасно, что, если он останется, война из Донбасса перекинется на всю Украину и будет тотальная гражданская война, потому что у него было все-таки много сторонников. И, если бы он остался, эти сторонники стали бы его защищать и было бы столкновение такое очень серьезное, и было бы очень много жертв – еще больше, чем - во время майдана.

И, чтобы избежать кровопролития, чтобы помочь как-то людям примириться, если они считают, что «Янукович - яблоко раздора», он уехал из страны.

Это было для него очень непростое решение. Но это было и очень мужественное решение, хотя многие говорят, да и я говорила, что надо остаться со своим народом... Но он видел дальше, он понимал, что, если останется в этот момент, гражданская война на территории всей Украины неизбежна. А не хотел этой войны. И он дал возможность людям принять решение самим и как-то сделать шаги к примирению…

Конечно же, все случилось по-другому, но это уже не вина Януковича.

- А вот спустя пять лет после его отъезда, - если он вернется на Украину, - не возникнет ли опасность широкомасштабной гражданской войны?

- Нет. Очень многое люди уже поняли, люди сравнивают, какая жизнь была при нем…

Знаете, можно критиковать Януковича, как президента и его правительство, но, когда он был у власти, в Украине был мир. Крым и Донбасс были с Украиной, в Украине развивалась экономика.

И доллар стоил всего 8 гривен.

И была стабильность, и была работа. Поэтому люди сейчас очень многое переоценили, люди сейчас сравнивают ситуацию и понимают, что его решение не подписывать ассоциацию, было продиктовано, действительно, заботой о развитии украинской экономики…

- Сразу давайте напомним нашим читателям, Анна – ассоциация о вхождении в Европу – или как она правильно называлась?

- Это не было вхождение в Европейской союз, это был первый такой этап, для того, чтобы была свободная торговля… Это - первый этап такой интеграции с Евросоюзом.

Но этот договор был для Украины очень кабальный, невыгодный. Он ставил Украину в очень невыгодное положение и украинская экономика очень бы пострадала, если бы президент Янукович это подписал тогда.

Если бы он с самого начала говорил людям, как есть, говорил, что это невыгодно… То люди бы, скорее, поняли… А в последний момент сказать об этом… А они уже мечтали, и им казалось, что, - если он подпишет ассоциацию, в Украине сразу наступит рай земной…

И люди посчитали, что - тем, что Янукович не подписал ассоциацию – он украл их мечту о европейском уровне жизни…

Такая подготовка общественного мнения не может продолжаться неделю-две и даже месяц. Годами надо людям разъяснять.

Как только он пришел к власти, он должен был сразу проанализировать и в каждом своем выступлении объяснять, почему этот путь неправильный и почему он не принесет Украине ничего хорошего.

У нас же было наоборот. Мы говорили о том, что - идем в Европу и вдруг – стоп! Он сорвал стоп-кран вот этого поезда и катастрофа случилась! Но это уже другой вопрос…

- А вот как его - Януковича - сейчас будут встречать? Как Ленина на Финском вокзале в 17-м году, да?

- Я не думаю. Я думаю, знаете, будут разные мнения…

Но уже нет той ненависти, которую люди чувствовали тогда, когда оппозиция умножала эти мифы о нем, такие самые грязные, самые невероятные… А вы знаете, как мифы трудно разрушать. Только время их может разрушить – и то не всегда.

Но вот время немножко размыло сейчас эти мифы и появилось много в Украине людей, которые открыто уже говорят, что при нем жизнь была лучше.

- А безопасность Януковича будет обеспечена? Если он вернется на Украину?

- Ну, естественно... В Украине много радикалов, в Украине много разных людей, много неадекватных, и вы видете, что бывают случаи, когда минируют мосты и стреляют на улицах. Но безопасность есть безопасность.

Мне кажется, что для него этот вопрос, скорее всего, уже не на первом месте. Я думаю, что вернуться в Украину для него очень важно. И это наверняка может быть уже важнее, чем безопасность…

- Он может снова стать главой Украины?

- Я не думаю. Для этого надо, чтобы прошло еще 10 лет… Но, знаете, время играет уже не в нашу пользу… Но то, что он может еще влиять на процесс… может, например, поднять Донбасс…

- В смысле, возрождать?

- Конечно. Да, думаю, возродить Донбасс это было бы делом его чести.

И вот, после возрождения Донбасса, если бы он показал там результат … Вот тогда можно было бы еще раз восстать из пепла – а он умеет возрождаться из пепла.

Но хватит ли здоровья, сил и Божьей воли? Это все очень трудно…

- И завершающий вопрос – вы с ним как-то общаетесь?

- Нет, к сожалению. У меня было несколько контактов перед тем, как я выступила на суде в его защиту. Но, знаете, я боюсь ему навредить, я боюсь его поставить в неловкое положение…

Все-таки, я живу в Украине, я живу открыто довольно, я человек публичный... Кто его знает, готов ли он к тому, чтобы я открыто и публично говорила о контактах с ним? Не помешает ли это ему? Не навредит ли? Не навредить этому человеку важно для меня… Я молюсь о нем каждый день.

- Спасибо вам огромное, Анна. Удачи. Рад был вас слышать.

- Спасибо. Всего доброго!

Анна Герман: "Если Виктор Федорович вернется в Украину и возродит Донбасс - он в будущем снова может возглавить нашу страну"

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