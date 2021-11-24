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Экс-премьер Украины жёстко высказался о Зеленском: "Продолжает играть на сцене"

24 ноября 2021, 01:20  •  69 • Политика
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров жёстко высказался о нынешнем президенте страны Владимире Зеленском. "Продолжает играть на сцене", - одна из самых нейтральных характеристик.
При Зеленском Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) стал на Украине карательным органом, целью которого являются внесудебные расправы, считает Азаров. Он отметил, что деятельность СНБО грубо нарушает конституцию.
"Зеленский совершил уголовное преступление, которое квалифицируется как превышение служебных полномочий", - произнёс экс-премьер в интервью телеканалу "112 Украина".
Украину Азаров назвал страной бесправия, которой правит диктатор, не понимающий своих обязанностей. По мнению политика, из-за Зеленского установились "беспредел и бесправие".
В руках бывшего комика, артиста находится власть. Это приводит к тому, что без достаточных оснований под санкциями с арестом счетов и имущества оказаться может кто угодно. СНБО принимает решения без доказательств.
Азаров считает, что Зеленский непрофессионален и за 2,5 года президентства так и не смог осознать лёгшую на него колоссальную ответственность.
"Он считает, что любая чушь, которую он предлагает, имеет право на жизнь и может быть принята в виде закона. Всё это делается настолько непрофессионально, настолько небрежно, как будто играют в какую-то игру", - заявил бывший премьер-министр Украины.

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