Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессо...
Главная / Политика

Экс-премьер Украины раскрыл тайну мести Порошенко

30 декабря 2020, 17:50  •  187 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Европейский суд исправил свою ошибку в отношении бывшего главы кабмина Незалежной
Бывший премьер министр Украины Николай Азаров в правительстве свергнутого в 2014 г. президента страны Виктора Януковича заявил, что Петр Порошенко, ставший руководителем государства после госпереворота, лично добивался введения в отношении него европейский санкций из чувства мести. Об этом политик написал в своем "Фейсбук".
"Это была месть с того момента, когда он работал министром в моем правительстве. Я неоднократно обращал внимание на его неудовлетворительную работу и впоследствии настоял на его снятии с должности", – отметил бывший глава украинского кабмина.
Азаров утверждает, что все европейские рестрикции в его адрес были приняты исключительно на основании заявлений Петра Алексеевича.
"Эти процедуры не обоснованы, не существует никаких доказательств, и они нарушают принципы правильного судопроизводства. Но так было", – подчеркнул политик.
Ранее на этой неделе Европейский суд принял решение о снятии с Азарова всех наложенных на него с 2014-го ограничительных мер, пишет "Свободная пресса".
В декабре Николай Янович, комментируя высказывания первого президента Незалежной Леонида Кравчука о том, что Россия ослабла, "по швам трещит" и потеряла влияние на постсоветском пространстве, призвал относиться к словам Макаровича с пониманием из-за его преклонного возраста.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



187
Источник
Похожие новости
30 декабря 2020, 07:45
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ногой там же
30 декабря 2020, 09:35
Разжалованный украинский генерал поддел Зеленского
30 декабря 2020, 02:15
Чубайса и Шувалова ждёт "неприятный подарок" на Новый год? Политэксперт поделился инсайдом
30 декабря 2020, 09:35
"Беспрецедентная ложь": в Крыму уличили в лицемерии представителей ООН
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2020, 18:30
"Не воюем мясом": Украинский вояка выдал Зеленскому неудобную правду о битве с Россией
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
27 декабря 2020, 09:10
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
24 декабря 2020, 17:00
"Замерла вся Украина": В словах Путина увидели перспективу объединения России и Донбасса
29 декабря 2020, 10:40
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Военкор Котенок показал карту
26 декабря 2020, 01:05
Экономист разоблачил мировой план против России: "У нас есть единственный выход…"
28 декабря 2020, 13:35
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.