Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после кр...
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славян...
Главная / Политика

Экс-премьер Украины раскрыл секрет военной истерии Зеленского

14 апреля 2021, 18:30  •  149 • Политика
Фото: Serhii Hudak/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Власти Незалежной отвлекают народ от экономического кризиса, в который погрузилась страна
Нагнетание киевским режимом военной истерии является всего лишь попыткой властей закамуфлировать провалы в управлении страной президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, вынужденный покинуть соборную после госпереворота.
При этом он считает, что постмайданное руководство Незалежной действительно может рассматривать вариант войны с Россией. Такой вывод политик делает исходя из того, что украинская армия активно перемещает свои войска вблизи зоны разграничения конфликта в Донбассе, а также тем, что в местных СМИ ежедневно общество накачивают военной риторикой.
"Если это пиар-ход, то есть отвлечение внимания населения от насущных проблем – пандемии, тяжелейшего экономического кризиса, нищеты, непомерных тарифов ЖКХ, – это одно. Отвратительно, но, по меньшей мере, понятно. Если же это шаг в том направлении, о котором громогласно трубят государственные фанфары, то он исключительно пагубный", – написал Азаров в соцсети.
Напомним, несколько дней назад пан Зеленский якобы посетил окопы фронта в Донбассе. Туда он с собой привез пару западных журналистов, которые выпустили очередные "страшилки" для европейцев и заокеанских граждан о концентрации ВС РФ чуть ли не в "плевке" от рубежей Незалежной и готовности Москвы вот-вот напасть на суверенное государство.
Поскольку те слабо разбираются в нюансах российско-украинских реалий и не очень вдаются в подробности географических данных обеих стран, "перемещения" техники Вооруженных сил РФ были представлены видеокадрами брони ВСУ.
Ну, а пробежки в траншеях и по весенней грязи Владимира Александровича насмешили даже самих украинцев, которые предположили, что все эти видео были сняты далеко от передовой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



149
Источник
Похожие новости
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, поднимите задницу!"
14 апреля 2021, 11:10
Встреча Путина с Байденом может обернуться грандиозным скандалом - политолог
14 апреля 2021, 02:55
"Байдену лучше высказывать свои озабоченности Зеленскому": В Госдуме оценили переговоры с Путиным
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснени...
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, подни...
14 апреля 2021, 04:45
Хватит и одной дозы: Аргентинских учёных удивил эффект "Спутника V"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
12 апреля 2021, 15:10
Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернативу угрозам
08 апреля 2021, 02:05
"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публичные забавы" с Олимпиадой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.