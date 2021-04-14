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Экс-премьер Украины раскрыл секрет военной истерии Зеленского
14 апреля 2021, 18:30 • 149 • Политика
Власти Незалежной отвлекают народ от экономического кризиса, в который погрузилась страна
Нагнетание киевским режимом военной истерии является всего лишь попыткой властей закамуфлировать провалы в управлении страной президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, вынужденный покинуть соборную после госпереворота.
При этом он считает, что постмайданное руководство Незалежной действительно может рассматривать вариант войны с Россией. Такой вывод политик делает исходя из того, что украинская армия активно перемещает свои войска вблизи зоны разграничения конфликта в Донбассе, а также тем, что в местных СМИ ежедневно общество накачивают военной риторикой.
"Если это пиар-ход, то есть отвлечение внимания населения от насущных проблем – пандемии, тяжелейшего экономического кризиса, нищеты, непомерных тарифов ЖКХ, – это одно. Отвратительно, но, по меньшей мере, понятно. Если же это шаг в том направлении, о котором громогласно трубят государственные фанфары, то он исключительно пагубный", – написал Азаров в соцсети.
Напомним, несколько дней назад пан Зеленский якобы посетил окопы фронта в Донбассе. Туда он с собой привез пару западных журналистов, которые выпустили очередные "страшилки" для европейцев и заокеанских граждан о концентрации ВС РФ чуть ли не в "плевке" от рубежей Незалежной и готовности Москвы вот-вот напасть на суверенное государство.
Поскольку те слабо разбираются в нюансах российско-украинских реалий и не очень вдаются в подробности географических данных обеих стран, "перемещения" техники Вооруженных сил РФ были представлены видеокадрами брони ВСУ.
Ну, а пробежки в траншеях и по весенней грязи Владимира Александровича насмешили даже самих украинцев, которые предположили, что все эти видео были сняты далеко от передовой.
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