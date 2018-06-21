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Экс-премьер Украины прокомментировал заявление главы Нацбанка о погашении внешнего долга

21 июня 2018, 21:39  •  80 • Украина
Экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы Нацбанка Якова Смолия о том, что Киеву хватит собственных средств для обслуживания внешнего государственного долга до конца 2020 года.
 
© РИА Новости
 

По словам Азарова, структурная перестройка украинской экономики — реальная задача.

«Вопрос проведения структурных реформ совершенно очевиден, и он стоял перед тем правительством, которое я возглавлял», — сказал он.

Азаров считает, что необходимо наладить выпуск продукции, которая будет востребована на внутреннем рынке и способна заместить импорт продукции, которая будет востребована на внешнем рынке.

Как отметил экс-премьер, для этого нужны серьёзнейшие вложения.

«Возвращаясь к вопросу, есть ли у Украины инвестиционные ресурсы — ну конечно нет», — считает он.

Азаров добавил, что невозможно даже вести разговор о принципиальных структурных реформах.

Ранее Смолий сказал, что дальнейшее сотрудничество с МВФ важно для Украины из-за доверия со стороны инвесторов и влияния на стоимость долгового капитала Киева.

Также директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН рассказал о шансах лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на выборах президента.

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