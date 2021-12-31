Экс-премьер Украины пошёл против Зеленского. Через суд

Экс-премьер Украины подал иск к СБУ из-за введённых против него санкций, оспаривая решение Владимира Зеленского.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратился к суд с иском к Службе безопасности Украины (СБУ) и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО). Николай Азаров намерен оспорить введённые в отношении него санкции. Об иск сообщает пресс-служба киевского суда.

Санкции были объявлены в апреле 2021 года. Помимо Азарова, президент Украины Владимир Зеленский решил наказать экс-президента Виктора Януковича и других чиновников. В своих требованиях Николай Азаров настаивает на полной отмене ограничений. А также просит суд признать бездействие СНБО Украины противоправным, поскольку ранее структурой не было принято решение об отменен санкций в отношении бывшего премьер-министра страны.

Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны. В марте 2021 года СНБО Украины решил ввести "максимальные санкции" против Януковича, Азарова и других экс-чиновников.