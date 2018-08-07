|
Экс-премьер Украины оценил заявление Тимошенко о том, что спасает экономику страны
07 августа 2018, 11:39 • 66 • Украина
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал в беседе с RT заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что экономику страны держат на плаву украинцы, которые работают за границей и перечисляют деньги своим родным.
РИА Новости
«Что касается таких факторов, как перечисление заработков гастарбайтеров, — официальная цифра составляет порядка $9 млрд в год, это та цифра, которую можно выудить из переводов. Значительную часть денег люди «переводят» кэшем, в карманах — такая сумма вообще никак не учтена, но именно она помогает значительной части украинцев обеспечивать свои семьи хотя бы минимальными доходами. Это также позволяет Национальному банку Украины поддерживать устойчивость национальной валюты в условиях, когда практически нет крупных выплат за рубеж. Они начнутся со второй половины 2018 года и в основном придутся на 2019—2021 годы», — отметил Азаров.
По его словам, помимо перечисления заработка трудовых мигрантов существуют и другие факторы, которые поддерживают украинскую экономику.
«Конечно, надо упомянуть, что эти годы МВФ, Всемирный банк, различные правительства вливают в экономику Украины значительные ресурсы, которые оцениваются в $3—4 млрд в год. Это позволяет латать худой бюджет. Хорошие экспортные цены на пшеницу и металлы, несмотря на пошлины, ограничения, дают большой приток выручки за счёт экспортных поставок. Россия поддерживает свой вклад, торгуя с Украиной. Товарооборот вырос на 30% только в этом году», — заключил Азаров.
Ранее Тимошенко предложила нынешним властям Украины поехать за границу «на заработки». Она также заявила, что экономику страны держат на плаву украинцы, которые работают за границей и перечисляют деньги своим семьям.
Подпишитесь на нас
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
02 августа 2018, 01:39
|
31 июля 2018, 10:24
|
02 августа 2018, 10:12
|
06 августа 2018, 09:54
|
01 августа 2018, 09:39
|
03 августа 2018, 21:56
|
03 августа 2018, 02:09