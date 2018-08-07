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Экс-премьер Украины оценил заявление Тимошенко о том, что спасает экономику страны

07 августа 2018, 11:39  •  66 • Украина
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал в беседе с RT заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что экономику страны держат на плаву украинцы, которые работают за границей и перечисляют деньги своим родным.
 
РИА Новости
 

«Что касается таких факторов, как перечисление заработков гастарбайтеров, — официальная цифра составляет порядка $9 млрд в год, это та цифра, которую можно выудить из переводов. Значительную часть денег люди «переводят» кэшем, в карманах — такая сумма вообще никак не учтена, но именно она помогает значительной части украинцев обеспечивать свои семьи хотя бы минимальными доходами. Это также позволяет Национальному банку Украины поддерживать устойчивость национальной валюты в условиях, когда практически нет крупных выплат за рубеж. Они начнутся со второй половины 2018 года и в основном придутся на 2019—2021 годы», — отметил Азаров.

По его словам, помимо перечисления заработка трудовых мигрантов существуют и другие факторы, которые поддерживают украинскую экономику.

«Конечно, надо упомянуть, что эти годы МВФ, Всемирный банк, различные правительства вливают в экономику Украины значительные ресурсы, которые оцениваются в $3—4 млрд в год. Это позволяет латать худой бюджет. Хорошие экспортные цены на пшеницу и металлы, несмотря на пошлины, ограничения, дают большой приток выручки за счёт экспортных поставок. Россия поддерживает свой вклад, торгуя с Украиной. Товарооборот вырос на 30% только в этом году», — заключил Азаров.

Ранее Тимошенко предложила нынешним властям Украины поехать за границу «на заработки». Она также заявила, что экономику страны держат на плаву украинцы, которые работают за границей и перечисляют деньги своим семьям.

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