Экс-премьер Украины оценил шансы Тимошенко победить на выборах

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко победить на президентских выборах.

«Шансы у Тимошенко, конечно, есть. Больше, чем у других? Трудно сказать. Да, шансы есть. Но вот как они реализуются, посмотрим», — сказал он.

Комментируя заявленный «новый курс», Азаров отметил, что не знает ни одного кандидата в президенты, который бы говорил, что будет проводить «старый курс».

Ранее Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах уйти в отставку, если за первые 100 дней работы она не сможет добиться результатов.