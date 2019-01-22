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Экс-премьер Украины оценил шансы Тимошенко победить на выборах

22 января 2019, 20:54  •  54 • Украина
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко победить на президентских выборах.
 
Reuters
 

«Шансы у Тимошенко, конечно, есть. Больше, чем у других? Трудно сказать. Да, шансы есть. Но вот как они реализуются, посмотрим», — сказал он.

Комментируя заявленный «новый курс», Азаров отметил, что не знает ни одного кандидата в президенты, который бы говорил, что будет проводить «старый курс».

Ранее Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах уйти в отставку, если за первые 100 дней работы она не сможет добиться результатов.

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