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Западу нужна страна, которая бы с враждебностью относилась к РФ

Американцы и поляки хотят настроить озлобленных белорусов против России. Для этого в Республике пытаются устроить госпереворот, потому что "бедной страной проще управлять". Такое мнение высказал бывший премьер Незалежной Николай Азаров.

По его словам, в случае если президента Белоруссии Александра Лукашенко удастся убрать с поста, к власти в стране придут марионетки Вашингтона и Варшавы. При этом пророссийские люди будут уничтожены или окажутся в тюрьмах, если не смогут сбежать из государства, как это было на Украине, полагает Азаров.

"И начнется зомбирование",

– заявил экс-политик "Комсомольской правде", добавив, что через пять лет Белоруссию будет невозможно узнать, ведь судьба людей никого не волнует.

По его мнению, результатом революции в Белоруссии, если она будет, станет падение уровня образования и науки, многие лишатся работы, в результате Республика станет бедной страной. Азаров посоветовал воспринимать ситуацию как госпереворот уже сейчас и реагировать соответственно, а также укреплять связи с Россией.

Азаров отметил, что госпереворот рассчитывали устроить через пару лет – готовили активистов, лидеров будущего, но ситуация в стране ухудшилась намного раньше.

При этом скорый уход Батьки предсказывает все больше экспертов.