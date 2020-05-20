|
Экс-премьер Украины Николай Азаров: Зеленский работает под задачи Госдепа, где Киев Москве - враг!
20 мая 2020, 20:20 • 51 • В России
Во втором туре президентских выборов на Украине год назад молодой кандидат в президенты Владимир Зеленский убедительно победил действующего президента, матерого Петра Порошенко. Оправдал ли бывший актер и продюсер надежды 40-миллионной страны — об этом украинский экс-премьер Николай Азаров:
- Зеленский с точки зрения политики оказался неподготовлен абсолютно. Он не понимает, что есть принцип разделения властей, что судебная и законодательная власти не могут подчиняться одному человеку. И что надо было сразу менять стратегию Порошенко.
Вот он назначил Шмыгаля. Премьером. Этот человек что, управлял большой промышленной областью? Нет. А где до того работал? У олигарха Ахметова чем то там командовал.
Зеленский девочку 26 лет назначает министром образования, она с ошибками пишет.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая 2020 г.Фото: REUTERS
Я задаю вопрос. Ну ты же президент - неужели и хочешь чтобы стояли хорошие сильные управленцы на ключевых постах? Но он ставит таких, как он сам.
Марионетка ли он Коломойского? Скорее всего он человек, абсолютно послушный западной линии.
В Америке сидит малозаметный клерк в Совете нацбезопасности и обороны — а их лидеры не вникают в украинские дела. Просто клерку ставят задачи: Украина должна быть врагом России. Кто во главе значения не имеет. И под такую задачу начинают работать Госдеп, Казначейство и другие органы США. И что там говорит Трамп значения не имеет. Зеленский работает под такую задачу.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 мая 2020, 10:55
|
14 мая 2020, 00:55
|
18 мая 2020, 01:50
|
16 мая 2020, 00:55
|
14 мая 2020, 17:55
|
17 мая 2020, 19:55
|
14 мая 2020, 02:55