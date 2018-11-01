Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"От бренда ИГ пора отказаться": Эксперт оценил новые цели террористов
МИД России ответил на призыв Климкина «сдать российские паспорта»
Киев глух к призывам ОБСЕ: Захарова о продлении ареста журналиста Вышинского на ...
Пранкер Лексус оценил «блатное» включение сына Порошенко в санкционный список
Главная / В России

Экс-премьер Украины Николай Азаров: Киевский режим воспитывать бесполезно. Все решения за них принимают в США

01 ноября 2018, 19:54  •  25 • В России

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что экономические санкции не повлияют на антироссийскую политику нынешнего киевского режима. Об этом Азаров сказал в эксклюзивном комментарии для Радио «Комсомольская Правда»:

- Вести себя прилично сегодняшнюю Украину не заставят никакие меры, - сказал Азаров. - Это надо американцев заставлять, чтобы они своих протеже, своих марионеток немножко сдерживали. Киевский режим является несамостоятельным. Все решения за него принимаются в Вашингтоне. Можно как угодно киевский режим воспитывать, но этого будет мало

- Почему в списке нет многих украинских олигархов? Например, того же Коломойского?

- Пинчук есть, Боголюбов - партнер Коломойского. Но этот вопрос надо не мне задавать, а тем кто составлял эти списки.

Напомним, сегодня вышло постановление российского правительства, которое ввело экономические ограничения на 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Будут заморожены их безналичные денежные средства и имущество на территории России и введен запрет на вывод капитала за пределы РФ. Контрсанкции стали ответом на аналогичные меры Украины против российских компаний играждан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

25
Источник
Похожие новости
31 октября 2018, 21:09
За 5 лет наше гражданство получили 1 миллион мигрантов
01 ноября 2018, 18:09
«Подверглась нападению троих коллег»: что известно об изнасиловании сотрудницы уфимского МВД
01 ноября 2018, 16:39
Дмитрий Песков объяснил, почему Порошенко не попал под санкции

01 ноября 2018, 18:09
«Обвиняются в даче и получении взятки»: в деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» появились новые фигуранты
01 ноября 2018, 16:39
Под ударом из-за российских контрсанкций оказались сельское хозяйство и химпром Украины
31 октября 2018, 22:39
«Число желающих вернуться на Родину растёт»: Путин подписал новую концепцию государственной миграционной политики
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
01 ноября 2018, 13:24
"Алексей Порошенко в санкционном списке — это звонок папе": По кому контрсанкции на У...
01 ноября 2018, 02:09
«А на прицеле – снег»: Русские РЭБ станут настоящим кошмаром для «залетных» в Сирии -...
01 ноября 2018, 11:39
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
01 ноября 2018, 11:54
Россия ввела ответные санкции в отношении Украины
01 ноября 2018, 11:54
Ефремов специально для Киева обругал Россию, заявив о крахе и ужасе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
30 октября 2018, 20:54
Полковник в отставке сказал три «нет» новым авианосцам в России
28 октября 2018, 16:54
«48 часов на сборы»: Повстанцы в ЦАР поставили российским военным ультиматум
30 октября 2018, 14:24
«Афера века» рукой Кремля: В Киеве решили скрыть распил нефтепровода - военкор
26 октября 2018, 09:39
«Украина загонит себя в тупик»: В Киеве придумали альтернативу разрыву договора с Россией по Азовскому морю
31 октября 2018, 19:27
«Уже не скрывая ведут подготовку»: в Минобороны РФ рассказали о курсах США для бойцов вооружённых формирований в Сирии
28 октября 2018, 20:09
Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»
28 октября 2018, 10:09
«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.