Экс-премьер Украины Николай Азаров: Киевский режим воспитывать бесполезно. Все решения за них принимают в США

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что экономические санкции не повлияют на антироссийскую политику нынешнего киевского режима. Об этом Азаров сказал в эксклюзивном комментарии для Радио «Комсомольская Правда»:

- Вести себя прилично сегодняшнюю Украину не заставят никакие меры, - сказал Азаров. - Это надо американцев заставлять, чтобы они своих протеже, своих марионеток немножко сдерживали. Киевский режим является несамостоятельным. Все решения за него принимаются в Вашингтоне. Можно как угодно киевский режим воспитывать, но этого будет мало

- Почему в списке нет многих украинских олигархов? Например, того же Коломойского?

- Пинчук есть, Боголюбов - партнер Коломойского. Но этот вопрос надо не мне задавать, а тем кто составлял эти списки.

Напомним, сегодня вышло постановление российского правительства, которое ввело экономические ограничения на 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Будут заморожены их безналичные денежные средства и имущество на территории России и введен запрет на вывод капитала за пределы РФ. Контрсанкции стали ответом на аналогичные меры Украины против российских компаний играждан.