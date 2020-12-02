Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в страто...
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Главная / Политика

Экс-премьер Украины назвал главное условие мира с Россией

02 декабря 2020, 20:40  •  101 • Политика
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
По словам политика, Кремлю стоит усилить свое влияние в медийном поле Незалежной
Все вопросы внешней и внутренней политики на Украине сводятся к решениям, которые направлены против самого государства. В таком случае единственным выходом из сложившейся ситуации остается смена действующей власти. Только после этого отношения Киева с Москвой улучшатся, заявил бывший премьер Незалежной Николай Азаров.
По словам экс-главы украинского правительства, власти Украины работают полностью под внешним управлением. Киев проводит антигосударственную политику, а в стране процветает экстремизм, поддерживаемый западными спецслужбами. Население живет под страхом и террором, а местные медиа зомбируют украинцев "российской угрозой".
Соцопросы, проведенные на Украине, продолжил политик, показали, что 60% населения действительно верят в "российскую агрессию", благодаря чему Киев проводит антисоциальную политику. В таких обстоятельствах Россия должна усилить свое влияние в информационном поле Незалежной – несмотря на массовые запреты, большинство украинцев смотрят российские телепередачи.
По мнению политика, российскому руководству стоит снять художественные фильмы, которые позволят усилить свое влияние на Украине.
"Расскажите, как было на самом деле. Поставьте нормальный фильм, который мог бы заинтересовать людей", – заявил Азаров в интервью "Говорит Москва".
Экс-премьер добавил, что для улучшения отношений между странами Украина должна обрести самостоятельность. В таком случае смена власти является обязательным условием.
Ранее Азаров заявил, что у Киева отсутствуют ресурсы для строительства военно-морских баз на берегу Черного моря.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
02 декабря 2020, 15:10
Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появления С-300 на Курилах
02 декабря 2020, 08:45
"Уничтожим вместе с детьми и собаками": Украинские националисты переняли методы ИГИЛ*
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
02 декабря 2020, 15:10
Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших провокацию
27 ноября 2020, 07:45
"Дьявол кроется в деталях": Германия ответила на 75 вопросов по "делу Навального", Сосновский оценил
01 декабря 2020, 06:10
Шойгу подсказали, кого ещё пора остудить за разговоры с Россией "с позиции силы"
29 ноября 2020, 22:05
Россия ещё накажет Украину за провокацию в Керченском проливе
28 ноября 2020, 21:20
"А кто он вообще такой?": Навальный решил раскулачить Россию на деньги ЕС
30 ноября 2020, 04:30
«НеАнгелы» отказались от украинского языка
01 декабря 2020, 02:30
"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по газу "на этом берегу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.