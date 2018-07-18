Экс-премьер Украины: газовую отрасль России создали украинцы

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала NewsOne заявил, что, по его мнению, российскую газовую отрасль создали украинцы.

«Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это всё выпускники там до сих пор работают. Умом и трудом украинцев было создано всё это богатство», — уточнил он.

Впоследствии пользователи видеохостинга YouTube, где было размещено интервью Еханурова, высмеяли предположения экс-премьера.

«И пирамиды в Египте украинцы строили», — отметил один из комментаторов.

По мнению других пользователей, украинцы также могли «выкопать Чёрное море».

«Дизлайк», — заключили комментаторы.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что прошедшая в Берлине встреча представителей Украины, России и ЕК по транзиту газа была спокойной и продуктивной.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал условия для достижения договорённостей между Москвой и Киевом по газу.