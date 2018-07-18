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Экс-премьер Украины: газовую отрасль России создали украинцы
18 июля 2018, 23:39 • 74 • Украина
Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала NewsOne заявил, что, по его мнению, российскую газовую отрасль создали украинцы.
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«Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это всё выпускники там до сих пор работают. Умом и трудом украинцев было создано всё это богатство», — уточнил он.
Впоследствии пользователи видеохостинга YouTube, где было размещено интервью Еханурова, высмеяли предположения экс-премьера.
«И пирамиды в Египте украинцы строили», — отметил один из комментаторов.
По мнению других пользователей, украинцы также могли «выкопать Чёрное море».
«Дизлайк», — заключили комментаторы.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что прошедшая в Берлине встреча представителей Украины, России и ЕК по транзиту газа была спокойной и продуктивной.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал условия для достижения договорённостей между Москвой и Киевом по газу.
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