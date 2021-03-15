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Экс-премьер Украины Азаров объяснил, почему США уничтожают «Мотор Сич»

15 марта 2021, 23:30  •  149 • Украина
Санкт-Петербург, 15 марта. Запад сознательно разваливает систему обороны Украины, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».
«Едва к власти на Украине приходят оранжевые силы, как было в 2005 году, во времена правления Тимошенко и Ющенко, и как это было в 2014 году после Майдана, основной удар наносится властью по военно-промышленному комплексу страны. На фоне болтовни о внедрении новых технологий и разработке супероружия идет глубочайший развал украинских комплексов, связанных с обороной», — сказал он.
По словам Азарова, речь идет не только о предприятии «Мотор Сич». На Украине располагается порядка 150 предприятий военно-оборонного комплекса. Однако ни одно из них сейчас толком не работает.
«Наши верфи стоят. Наш завод «Антонов», который делает военно-транспортные самолеты, тоже стоит. За семь лет он не выпустил ни одного самолета. Сейчас собираются ликвидировать заводской аэродром, на котором и производят все основные испытания самолетов», — прокомментировал спикер.
По мнению бывшего премьер-министра Украины, ситуация с наиболее технологическим предприятием страны — «Мотор Сич» — была вопиющей. Завод, на котором разрабатывают и производят в том числе двигатели для крылатых ракет, оказался под сознательным ударом США.
 
«Мотор Сич» лишили российского заказа, на который было нацелено 75% производственных мощностей. Акционеры стали искать инвесторов, нашли китайских инвесторов. Я не знаю, насколько это было правильно. Нужно было загружать предприятие госзаказами, поскольку оно работает на оборону страны. Но с Запада поступила другая команда», — пояснил Азаров.
Он добавил, что предприятие сознательно захотели разрушить, лишив возможности инвестиций со стороны других стран, в частности Китая. Причем власти пошли на конфликт с КНР, которая является крупнейшим торговым партнером Украины в области аграрного сектора. Более того, спикер отметил, что Пекин оказал Киеву существенную помощь во время пандемии коронавируса.
Азаров напомнил, что по приказу США Украина отказалась от крупного контракта по строительству Бушерской АЭС в Иране, по той же указке Киев отказался предоставлять в Иран сварочное оборудование. Он считает, что произошедшее с «Мотор Сич» — типичный пример колониального управления страной.
Ранее ФАН объяснил, почему ведущее украинское предприятие по изготовлению газотурбинных авиадвигателей «Мотор Сич» обречено на гибель.
Автор: Юрий Бессмельцев

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