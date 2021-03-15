|
Экс-премьер Украины Азаров объяснил, почему США уничтожают «Мотор Сич»
15 марта 2021, 23:30 • 149 • Украина
Санкт-Петербург, 15 марта. Запад сознательно разваливает систему обороны Украины, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».
По словам Азарова, речь идет не только о предприятии «Мотор Сич». На Украине располагается порядка 150 предприятий военно-оборонного комплекса. Однако ни одно из них сейчас толком не работает.
По мнению бывшего премьер-министра Украины, ситуация с наиболее технологическим предприятием страны — «Мотор Сич» — была вопиющей. Завод, на котором разрабатывают и производят в том числе двигатели для крылатых ракет, оказался под сознательным ударом США.
Он добавил, что предприятие сознательно захотели разрушить, лишив возможности инвестиций со стороны других стран, в частности Китая. Причем власти пошли на конфликт с КНР, которая является крупнейшим торговым партнером Украины в области аграрного сектора. Более того, спикер отметил, что Пекин оказал Киеву существенную помощь во время пандемии коронавируса.
Азаров напомнил, что по приказу США Украина отказалась от крупного контракта по строительству Бушерской АЭС в Иране, по той же указке Киев отказался предоставлять в Иран сварочное оборудование. Он считает, что произошедшее с «Мотор Сич» — типичный пример колониального управления страной.
Ранее ФАН объяснил, почему ведущее украинское предприятие по изготовлению газотурбинных авиадвигателей «Мотор Сич» обречено на гибель.
Автор: Юрий Бессмельцев
Подпишитесь на нас
Загрузка...
149
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 марта 2021, 00:35
|
12 марта 2021, 04:45
|
13 марта 2021, 16:30
|
12 марта 2021, 04:45
|
10 марта 2021, 06:55
|
12 марта 2021, 22:10
|
09 марта 2021, 08:00