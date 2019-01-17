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Экс-премьер Италии Берлускони готовится покорять Европарламент
17 января 2019, 20:09 • 21 • Политика
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент. Он считает, что его знания, опыт и способность к убеждению позволят ему сыграть важную роль в парламенте Европы.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, ушедший с поста на волне скандалов, сообщил о планах стать депутатом Европарламента. Об этом сообщает европейский портал EurActiv.
Отмечается, что о планах стать евродепутатом Берлускони объявил вскоре после встречи с председателем Европарламента Антонио Таяни, который является соратником экс-премьера по партии "Вперед, Италия". Берлускони отметил, что его знания и опыт, а главное, способность к убеждению позволят ему сыграть важную роль в общеевропейском парламенте.
Напомним, что Берлускони покинул пост главы правительства Италии с внешним долгом 1,9 триллиона евро. Также премьера обвиняли в финансовых и налоговых махинациях и супружеской неверности.
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