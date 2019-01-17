Экс-премьер Италии Берлускони готовится покорять Европарламент

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент. Он считает, что его знания, опыт и способность к убеждению позволят ему сыграть важную роль в парламенте Европы.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, ушедший с поста на волне скандалов, сообщил о планах стать депутатом Европарламента. Об этом сообщает европейский портал EurActiv.

Отмечается, что о планах стать евродепутатом Берлускони объявил вскоре после встречи с председателем Европарламента Антонио Таяни, который является соратником экс-премьера по партии "Вперед, Италия". Берлускони отметил, что его знания и опыт, а главное, способность к убеждению позволят ему сыграть важную роль в общеевропейском парламенте.

"С моими знаниями, опытом и способностью убеждать, думаю, я смогу сыграть важную роль и заставить граждан Европы понять, что мы рискуем отойти от западных ценностей", - цитирует EurActiv слова экс-премьера Италии.

Напомним, что Берлускони покинул пост главы правительства Италии с внешним долгом 1,9 триллиона евро. Также премьера обвиняли в финансовых и налоговых махинациях и супружеской неверности.