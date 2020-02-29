Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Красная линия Анкары: к чему может привести эскалация конфликта в сирийском Идли...
"Россия не изменила своих жёстких позиций по Сирии": Борис Рожин - о б...
Обидел, всё забрал и надеется вернуться: Эксперт сравнил Киев с разведённым мужч...
Готовится ли в Турции переворот?
Главная / Украина

Экс-премьер Грузии о своих планах: сменить власть, освободить заключённых

29 февраля 2020, 02:39  •  63 • Украина
Оказавшись на свободе, Мерабишвили станет помехой для оппозиции
Экс-премьер и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, на днях покинувший тюрьму, где он провёл около семи лет, отправился в Польшу, по его словам – «для того, чтобы поправить здоровье». Однако Мерабишвили решил совместить оздоровление с политикой, и уже 28 февраля он провёл совместный брифинг с вице-спикером Сейма Польши Малгожатой Госевской.
«Приветствуем бывшего премьера Мерабишвили в Польше. Это особенный человек, исходя из его биографии. Он провёл серьёзные реформы в Грузии и сегодня приехал сюда, можно сказать, прямо из тюрьмы. Заключение Мерабишвили было политическим решением, это подтвердил Страсбургский суд по правам человека», – открыла брифинг вице-спикер парламента Польши.
Напомним, Госевская – одна из активисток движения «Солидарность», которое в начале девяностых годов участвовало в ликвидации социализма в странах Восточной Европы. Госевская навещала Мерабишвили в грузинской тюрьме и требовала признать его «политическим заключённым».
На брифинге экс-премьер заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, чьим соратником он был на протяжении десяти лет.
«За те годы, что я провёл в тюрьме, политическая партия, которую я основал, разделилась на две части. Я вышел и вижу, что появились две партии, у меня есть друзья в обеих. Мне придётся выбрать. Важнее всего объединить наши силы, потому что в прозападных устремлениях нет разницы, мы будем действовать вместе», – заявил Мерабишвили в Варшаве.
Также он пожаловался на политические преследования в Грузии, отметив, что преследованиям подвергаются представители всех партий.
«К сожалению, я не единственный человек, который стал жертвой политических гонений в Грузии – это происходит в отношении практически каждого министра бывшего правительства. У Михаила Саакашвили нет возможности приехать в Грузию, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава в третий раз был арестован всего 20 дней назад. Почти каждый день идут судебные процессы против политиков и владельцев независимых СМИ. Мой долг сделать всё, чтобы эти арестованные люди были как можно быстрее освобождены и защитить тех, кого планируется арестовать со дня на день», – отметил экс-глава МВД Грузии.
При этом экс-глава МВД Грузии забыл вспомнить о тех порядках, которые существовали в стране при нём, когда тюрьмы были переполнены, а любые митинги жестоко подавлялись. Но в Грузии это помнят, и в первый день на свободе Мерабишвили встретил митинг пострадавших в бытность его главой МВД.
Что касается переговоров правящей партии и оппозиции по поводу изменения избирательной системы, политик не собирается в них принимать участие, но он рад тому, что оппозиция сегодня «едина, как никогда». И вновь пообещал свергнуть власть «Грузинской мечты», уточнив – «мирным путём».
«Думаю, появление Мерабишвили вызовет очень большое разногласие внутри самой оппозиции. Потому что с ним сотрудничать никто не захочет, и все будут отталкивать его. Но у него есть определённый финансовый ресурс, и кто-то хочет, наверное, это использовать, что и будет помехой для оппозиции», – прокомментировал планы Мерабишвили по возвращению в политику независимый депутат парламента Грузии, основатель и председатель политического движения «Трибуна» Давид Чичинадзе в интервью радио Sputnik Грузия.
Соб. корр. ФСК
На фото. Брифинг в Польше с участием Мерабишвили и Госевской, источник – Телевизионный канал Грузии Mtavari Arkhi

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
28 февраля 2020, 13:39
В преддверии 10-летней годовщины катастрофы под Смоленском Варшава лихорадочно вибрирует
29 февраля 2020, 02:39
Экс-премьер Грузии о своих планах: сменить власть, освободить заключённых
28 февраля 2020, 16:39
Секретарь СНБО Украины назвал «лучшее лекарство от коронавируса»
28 февраля 2020, 19:54
В ГБР завершили допрос Порошенко
28 февраля 2020, 03:54
В Тбилиси состоялась встреча правительства и оппозиции
28 февраля 2020, 16:39
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 февраля 2020, 02:39
"Турки ещё те олени": Военкор заявил о самоуверенности бойцов Эрдогана - &q...
29 февраля 2020, 02:24
Красная линия Анкары: к чему может привести эскалация конфликта в сирийском Идлибе
29 февраля 2020, 02:39
"Непонятно, к кому обращаться": Итальянец рассказал об опустевших из-за кор...
29 февраля 2020, 02:39
"Нас уничтожили русские проникающей бомбой": Турецкие СМИ сошли с ума
29 февраля 2020, 02:24
В СФ оценили слова украинского военного о шансах России «взять» Одессу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2020, 14:54
Помпео дали дельный совет: США потребовали вернуть Крым Украине, русские ответили пословицей
27 февраля 2020, 01:54
"И Крым был бы, и Донбасс": Украинец вышел из себя после упоминания о русском языке
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
23 февраля 2020, 19:54
"Соросята" занялись геноцидом: Экс-депутат Рады вынес приговор пенсиям украинцев
28 февраля 2020, 13:39
Зверство с эвакуацией станет "цветочками": Кровавая бойня развернётся по всей Украине - эксперт
27 февраля 2020, 05:09
Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
28 февраля 2020, 07:09
Лукашенко проговорился зачем ему Союз с Россией (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.