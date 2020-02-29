Экс-премьер Грузии о своих планах: сменить власть, освободить заключённых

Оказавшись на свободе, Мерабишвили станет помехой для оппозиции

Экс-премьер и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, на днях покинувший тюрьму, где он провёл около семи лет, отправился в Польшу, по его словам – «для того, чтобы поправить здоровье». Однако Мерабишвили решил совместить оздоровление с политикой, и уже 28 февраля он провёл совместный брифинг с вице-спикером Сейма Польши Малгожатой Госевской.

«Приветствуем бывшего премьера Мерабишвили в Польше. Это особенный человек, исходя из его биографии. Он провёл серьёзные реформы в Грузии и сегодня приехал сюда, можно сказать, прямо из тюрьмы. Заключение Мерабишвили было политическим решением, это подтвердил Страсбургский суд по правам человека», – открыла брифинг вице-спикер парламента Польши.

Напомним, Госевская – одна из активисток движения «Солидарность», которое в начале девяностых годов участвовало в ликвидации социализма в странах Восточной Европы. Госевская навещала Мерабишвили в грузинской тюрьме и требовала признать его «политическим заключённым».

На брифинге экс-премьер заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, чьим соратником он был на протяжении десяти лет.

«За те годы, что я провёл в тюрьме, политическая партия, которую я основал, разделилась на две части. Я вышел и вижу, что появились две партии, у меня есть друзья в обеих. Мне придётся выбрать. Важнее всего объединить наши силы, потому что в прозападных устремлениях нет разницы, мы будем действовать вместе», – заявил Мерабишвили в Варшаве.

Также он пожаловался на политические преследования в Грузии, отметив, что преследованиям подвергаются представители всех партий.

«К сожалению, я не единственный человек, который стал жертвой политических гонений в Грузии – это происходит в отношении практически каждого министра бывшего правительства. У Михаила Саакашвили нет возможности приехать в Грузию, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава в третий раз был арестован всего 20 дней назад. Почти каждый день идут судебные процессы против политиков и владельцев независимых СМИ. Мой долг сделать всё, чтобы эти арестованные люди были как можно быстрее освобождены и защитить тех, кого планируется арестовать со дня на день», – отметил экс-глава МВД Грузии.

При этом экс-глава МВД Грузии забыл вспомнить о тех порядках, которые существовали в стране при нём, когда тюрьмы были переполнены, а любые митинги жестоко подавлялись. Но в Грузии это помнят, и в первый день на свободе Мерабишвили встретил митинг пострадавших в бытность его главой МВД.

Что касается переговоров правящей партии и оппозиции по поводу изменения избирательной системы, политик не собирается в них принимать участие, но он рад тому, что оппозиция сегодня «едина, как никогда». И вновь пообещал свергнуть власть «Грузинской мечты», уточнив – «мирным путём».

«Думаю, появление Мерабишвили вызовет очень большое разногласие внутри самой оппозиции. Потому что с ним сотрудничать никто не захочет, и все будут отталкивать его. Но у него есть определённый финансовый ресурс, и кто-то хочет, наверное, это использовать, что и будет помехой для оппозиции», – прокомментировал планы Мерабишвили по возвращению в политику независимый депутат парламента Грузии, основатель и председатель политического движения «Трибуна» Давид Чичинадзе в интервью радио Sputnik Грузия .

Соб. корр. ФСК