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Экс-посол США вспомнил свою жизнь в СССР и привел "ужасающие" примеры

03 июня 2021, 19:30  •  35 • Политика
Майкл Макфол. Фото: x99/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Американского дипломата возмутили заявления о социальных льготах в советский период
Бывший посол Соединенных Штатов Майкл Макфол вступил в спор с одним из русскоязычных интернет-пользователей. Сам дипломат поведал о своем негативном опыте жизни в Советском союзе в 1980-е годы.
Все началось с недавнего интервью "Коммерсанту" зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что после крушения устойчивого и стабильного государства те, кто жил благополучно, по словам госслужащего, столкнулись в 1990-е годы с разрухой и нищетой. 
Один из пользователей социальной сети "Твиттер" заявил, комментируя публикацию, что 80-е годы были довольно неплохим периодом советской истории: продолжала функционировать система бесплатного здравоохранения, а безработица отсутствовала. По мнению пользователя, многие жители Запада с радостью бы поменялись с советскими соседями местами, "если бы не западная пропаганда".
Приведенная точка зрения вызвала возмущение Макфола, который заявил, что жил в Советском союзе в 1980-м году и "стоял в очереди час за бананами". Впрочем, ни американский дипломат, ни пользователь не указывают, к какому конкретному периоду этого десятилетия советской эпохи относятся упомянутые события.
"Я подкупил швейцара, чтобы миновать очередь и оказаться в пиццерии. Три часа потратил, чтобы отдать 72 доллара за международный звонок на 6 минут. Не говорите мне о том, какими славными были 80-е в СССР", – высказался Макфол.
Ранее Макфол добавил в черный список на своей странице в "Твиттер" российскую журналистку Юлию Витязеву. В качестве подтверждения последняя выложила фото.

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