Экс-посол США в России опозорился на миллионную аудиторию Twitter: Может кто-то объяснить?

В своём аккаунте Макфол попросил кого-нибудь из своих русскоязычных подписчиков объяснить, что же означает известный плакат "Родина-мать зовёт".

Он выложил у себя этот плакат, но переделанный под события в Белоруссии - вместо Родины-матери на изображении фото белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, а надпись гласит: "Родина, Маш, зовёт". При этом русскоязычных подписчиков он попросил перевести текст и объяснить исторический смысл эттого плаката.

"И этот человек, абсолютно не знающий ни оригинала, ни посыла плаката "Родина-мать зовёт", работал послом в России. Позорище", - отметила с возмущением журналистка Юлия Витязева.

Can one of my Russian-speaking followers both translate and explain the historical meaning behind this poster. (My non-Russian speaking followers are asking) https://t.co/YkBz5BYg5X