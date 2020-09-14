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Экс-посол США в России опозорился на миллионную аудиторию Twitter: Может кто-то объяснить?
14 сентября 2020, 18:00 • 180 • Политика
Экс-посол США в России Майкл Макфол опозорился на миллионную аудиторию Twitter. Дипломат попросил объяснить значение известного на весь мир изображения.
В своём аккаунте Макфол попросил кого-нибудь из своих русскоязычных подписчиков объяснить, что же означает известный плакат "Родина-мать зовёт".
Он выложил у себя этот плакат, но переделанный под события в Белоруссии - вместо Родины-матери на изображении фото белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, а надпись гласит: "Родина, Маш, зовёт". При этом русскоязычных подписчиков он попросил перевести текст и объяснить исторический смысл эттого плаката.
"И этот человек, абсолютно не знающий ни оригинала, ни посыла плаката "Родина-мать зовёт", работал послом в России. Позорище", - отметила с возмущением журналистка Юлия Витязева.
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