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Экс-посол США в России опозорился на миллионную аудиторию Twitter: Может кто-то объяснить?

14 сентября 2020, 18:00  •  180 • Политика
Экс-посол США в России Майкл Макфол опозорился на миллионную аудиторию Twitter. Дипломат попросил объяснить значение известного на весь мир изображения.
В своём аккаунте Макфол попросил кого-нибудь из своих русскоязычных подписчиков объяснить, что же означает известный плакат "Родина-мать зовёт".
Он выложил у себя этот плакат, но переделанный под события в Белоруссии - вместо Родины-матери на изображении фото белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, а надпись гласит: "Родина, Маш, зовёт". При этом русскоязычных подписчиков он попросил перевести текст и объяснить исторический смысл эттого плаката.
"И этот человек, абсолютно не знающий ни оригинала, ни посыла плаката "Родина-мать зовёт", работал послом в России. Позорище", - отметила с возмущением журналистка Юлия Витязева.
Can one of my Russian-speaking followers both translate and explain the historical meaning behind this poster. (My non-Russian speaking followers are asking) https://t.co/YkBz5BYg5X
— Michael McFaul (@McFaul) September 14, 2020

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