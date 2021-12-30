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Экс-посол США "сгорел" на работе: Макфол дважды написал одно и то же про "коварного" Путина

30 декабря 2021, 22:55  •  134 • Политика
Бывший посол США в России Майкл Макфол с разницей в 15 часов написал два почти идентичных сообщения про "несчастную" Украину и "коварного" Путина. В Сети предположили, что дипломат "сгорел" на работе.
На фоне истерии Запада о так и не состоявшемся вторжении России на Украину бывший американский посол в Москве Майкл Макфол с разницей в 15 часов опубликовал почти идентичные сообщение в Twitter о русско-украинских отношениях. В Сети дипломату только посочувствовали.
За последний месяц Макфол отметился целым рядом сообщений про вторжение России на Украину. Так, по мнению американского дипломата, Москву беспокоит вовсе не приближение НАТО к границам страны, а "украинская демократия". Однако к концу года экс-посол, похоже, сильно выдохся. Иначе как объяснить два почти одинаковых сообщения, опубликованных с разницей в 15 часов.
В первом Майкл Макфол пишет, что даже если президент Украины Владимир Зеленский согласится не тащить страну в НАТО, глава России Владимир Путин продолжит угнетать "украинскую демократию". А во втором сообщении американский дипломат делится с подписчиками "неприятным фактом" - даже если Зеленский откажется от НАТО, Путин всё равно будет угнетать "украинскую демократию".
Похоже, Макфол совсем "заработался". Иначе как объяснить то, что он с разницей в 15 часов пишет два практически идентичных твита, рассказывая пастве о том, как Путин только и мечтает о том, чтобы подорвать украинскую демократию?
- со смехом комментирует журналистка и блогер Юлия Витязева в своём Telegram-канале.

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