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Экс-посол США призвал Зеленского забыть о санкциях против "Северного потока - 2"

26 августа 2021, 23:15  •  84 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/www.globallookpress.com
Президента попросили не добиваться раскола между давними союзниками
Украина должна забыть о новых санкционных мерах против "Северного потока – 2". Незалежная выступает проигравшей стороной, требуя санкций в отношении европейских компаний для блокировки газопровода, однако, полагает бывший посол Соединенных Штатов в Киеве Ставен Пайпер, о такой тактике местной администрации стоит забыть. 
Дипломат заявил в колонке на Kyiv Post (заблокировано в РФ), что Украина является главным государством, понесшим убытки от строительства новой магистрали. Действующая американская администрация в лице команды Джо Байдена также делает попытки противостоять проекту, однако никто не собирается идти на риск и поступаться отношениями с союзниками из Европы ради Киева.
Таким образом, Киев добивается раскола между Евросоюзом и Штатами из-за санкционного вопроса против РФ. Как полагает Пайпер, президент Зеленский должен отказаться от подобных требований и вместо этого поинтересоваться, каким образом Белый дом намерен конкретизировать недавнее заявление о поддержке Киева.
"Вместо этого он должен спросить, как Штаты с Германией намерены конкретизировать сделанное в июле заявление о поддержке Украины, энергобезопасности Евросоюза и климатических целей, и гарантировать отсутствие попыток использования проекта против Украины со стороны Российской Федерации", – высказался Пайпер.
Ранее бывший посол США в Германии Джон Корнблюм раскритиковал канцлера Ангелу Меркель за визит в Москву, где она встретилась с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Дипломат заявил, что позиция ФРГ и коллективного Запада по поводу Кремля довольно сильно разнится.

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