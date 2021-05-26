Экс-посол США призвал Путина освободить двух осужденных перед встречей с Байденом

Майкл Макфол. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com

По мнению политика, Кремль может это сделать для развития отношений с Белым домом

Тревора Рида, приговоренного в России к тюремному заключению за нападение на сотрудника полиции, и Пола Уилана, осужденного за шпионаж, необходимо амнистировать перед встречей президентов РФ и Соединенных Штатов. Такое мнение выразил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Ранее стало известно, что обе стороны определились с датой встречи лидеров двух государств. Диалог Владимира Путина с Джо Байденом пройдет в очном форме и состоится 16 июня в Женеве.

По мнению американского дипломата, освобождение граждан Соединенных Штатов перед встречей позволило бы Москве развить стабильные и предсказуемые отношения с Вашингтоном, о чем Макфол написал на своей странице в социальной сети "Твиттер".

Напомним, Уилан был приговорен к 16-летнему заключению за шпионаж. Решение суд вынес в июне прошлого года. Известно, что Уилан был задержан в Москве три года назад во время шпионской акции. Сторона защиты же настаивает на том, что осужденный пострадал от провокации, утверждая, что Уилан получил в руки флешку, на которой он якобы хотел найти фотографию из своей турпоездки в Подмосковье.

Тревор Рид приговорен к девятилетнему сроку за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Следствие утверждает, что летом 2019 года мужчина разругался на улице с двумя женщинами. На место инцидента прибыл вызванный наряд ППС. Рид во время пути в отдел устроил нападение на сотрудников, из-за чего транспорт, на котором его везли, чуть не попал в аварию. Суд выяснил, что фигурант находился в тот момент в нетрезвом состоянии, передает РИА "Новости".