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Экс-посол США призвал Путина освободить двух осужденных перед встречей с Байденом

26 мая 2021, 09:50  •  321 • Политика
Майкл Макфол. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
По мнению политика, Кремль может это сделать для развития отношений с Белым домом
Тревора Рида, приговоренного в России к тюремному заключению за нападение на сотрудника полиции, и Пола Уилана, осужденного за шпионаж, необходимо амнистировать перед встречей президентов РФ и Соединенных Штатов. Такое мнение выразил бывший посол США в России Майкл Макфол.
Ранее стало известно, что обе стороны определились с датой встречи лидеров двух государств. Диалог Владимира Путина с Джо Байденом пройдет в очном форме и состоится 16 июня в Женеве.
По мнению американского дипломата, освобождение граждан Соединенных Штатов перед встречей позволило бы Москве развить стабильные и предсказуемые отношения с Вашингтоном, о чем Макфол написал на своей странице в социальной сети "Твиттер".
Напомним, Уилан был приговорен к 16-летнему заключению за шпионаж. Решение суд вынес в июне прошлого года. Известно, что Уилан был задержан в Москве три года назад во время шпионской акции. Сторона защиты же настаивает на том, что осужденный пострадал от провокации, утверждая, что Уилан получил в руки флешку, на которой он якобы хотел найти фотографию из своей турпоездки в Подмосковье.
Тревор Рид приговорен к девятилетнему сроку за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Следствие утверждает, что летом 2019 года мужчина разругался на улице с двумя женщинами. На место инцидента прибыл вызванный наряд ППС. Рид во время пути в отдел устроил нападение на сотрудников, из-за чего транспорт, на котором его везли, чуть не попал в аварию. Суд выяснил, что фигурант находился в тот момент в нетрезвом состоянии, передает РИА "Новости".

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