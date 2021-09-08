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Экс-посол США признал преимущество России в ядерном вооружении: "Это пугающий факт"

08 сентября 2021, 03:40  •  80 • Политика
Сподвижник бывшего президента США Барака Обамы и экс-посол Штатов Майкл Макфол назвал "пугающий факт", отличающий Россию от других глобальных держав.
Бывший посол США Майкл Макфол заявил о преимуществе России перед другими глобальными державами в ядерном вооружении. Сподвижник экс-президента Штатов Барака Обамы назвал это пугающим фактом, на который многие не обращают внимания. Об этом Макфол сказал накануне на брифинге, сообщает "РИА Новости".
Дипломат признал, что сейчас Россия обладает не только ядерным оружием, которое досталось стране после развала СССР.
"Некоторые системы вооружения не охватываются договором СНВ-3 и опережают нас в определённых аспектах. Это пугающий факт мощи России, на который многие зря не обращают внимание", - сказал он.
Майкл Макфол был послом в Москве с 2012 по 2014 годы. Его называли "архитектором перезагрузки отношений с Россией", но администрации США пришлось снять дипломата с должности из-за некоторых провалов. Сейчас Макфол является профессором Стэндфордского университета.
Договор СНВ-3, который он упоминал, предполагает ядерное разоружение. Он вступил в силу 10 лет назад. Согласно документу, страны должны сокращать арсенал баллистических ракет. В этом году договор продлили.

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