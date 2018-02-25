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Экс-посол США назвала главную ошибку американских руководителей в Госдепе и Пентагоне

25 февраля 2018, 13:39  •  92 • Политика
Бывший посол США в Кувейте и Ливии Дебора Джонс заявила, что вторжение в Ирак - главная ошибка американского руководства в XXI веке.
Американский дипломат Дебора Джонс, в прошлом представлявшая свою страну в качестве посла в Кувейте и Ливии, рассказала, что, по ее мнению, является главной стратегической ошибкой США в XXI веке. Впоследствии, считает она, историки назовут главным просчетом Вашингтона в текущем столетии вторжение в Ирак.
"Не думаю, что кто-то на Ближнем Востоке возьмется отрицать, что вторжение в Ирак было стратегической ошибкой и будет выглядеть (главной) стратегической ошибкой XXI века", - заявила Дебора Джонс.
Американское вторжение в Ирак было отмечено своеобразной злой иронией, считает Джонс. Военные, в том числе военные в руководстве Госдепа, Колин Пауэлл и Ричард Армитидж, выступали против вторжения. Гражданский руководитель Пентагона Дональд Рамсфельд поддерживал его.
В любом случае беда американского руководства, продолжает дипломат, в том, что оно очень реактивно. Каждая атака на США в новейшей истории, будь она военной или террористической, заставляла Вашингтон пересматривать свою стратегическую доктрину.
"Когда случился Перл-Харбор, мы объявили войну Японии и Германии. Когда произошло 11 сентября, мы посмотрели на Ближний Восток. Президент и его люди решили: "Да, мы провалили свою работу по защите американцев, и мы должны понять, откуда исходит угроза", - отметила дипломат в беседе с корреспондентом "Газеты.ru".

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