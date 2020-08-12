Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
Главная / Политика

Экс-посол: Россия "поработит" Белоруссию после подавления протестов

12 августа 2020, 19:45  •  70 • Политика
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Незалежной "раскрыли" хитрый план Москвы на фоне недовольства белорусов итогами выборов
Сегодняшние протесты в Белоруссии несут эмоциональный характер, а не рациональный, поэтому временные лидеры оппозиции уже не управляют ситуацией. Происходящее играет на руку России, которая не преминет воспользоваться слабостью позиции белорусских властей. Об этом заявил бывший посол Украины в Минске Игорь Лиховой.
По его словам, майдан в Незалежной в 2014 г. выглядел как движение украинцев в Европу, чего не видно в нынешней ситуации у соседей, где белорусы вышли на улицы, не согласившись с переизбранием Александра Лукашенко в шестой раз главой государства.
"В протесте я не вижу движения "за", вижу только протест против президента страны… Есть такое выражение "становишься рабом того, кто тебя выкупил из рабства". В данном случае Россия имеет мощную силу влияния и может его использовать для своей выгоды", – сказал украинец американскому изданию "Радио Свобода", получающему деньги из Госдепа США.
Пан Лиховой считает, что у Москвы есть простой сценарий дальнейших событий, а именно спасти действующую власть в Белоруссии, которая потом отблагодарит РФ. В этом месте можно было бы напомнить киевскому дипломату, как "щедро" в последнее время был благодарен Лукашенко России и как часто он сыпал критическими упреками в сторону Кремля, особенно в плане экономики. Однако накануне об этом достаточно объемно написал политолог Геворг Мирзаян.
Отметим, что бацьку активно ругают за применение насилия со стороны силовиков против участников акций протестов в Европе. Так, вчера Брюссель выступил с заявлением, что Минску необходимо немедленно прекратить силовые разгоны демонстрантов, отпустить всех задержанных. ЕС пригрозил санкциями в отношении лиц, которые ответственны за насилие.
Сегодня же громкое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа. В своем "Твиттере" он выставил Минску три условия, назвав их "мои предложения".
"Срочная деэскалация ситуации. Не применяйте силу против своей нации! Освободите всех задержанных. Создайте Национальный совет по диалогу с гражданами и обществом", – написал литовец в Сети.
My official proposal to

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белоруссии"
12 августа 2020, 03:15
"А нас спросить не забыли?": Константинополь заявил права на русский народ
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"...
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русско...
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей "чистке"
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
06 августа 2020, 02:25
Бунт в США: Американские генералы пошли против Трампа после скандального заявления
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.