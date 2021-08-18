Экс-посол России в Кабуле: "Верить на слово талибам* сложно"

Как заявил экс-посол России в Кабуле Михаил Конаровский, "верить только на слово талибам довольно сложно".

Если "Талибан"* действительно хочет закрепиться у власти в Афганистане, движению необходимо отказаться от экстремистских лозунгов и начать сотрудничество с нацменьшинствами. Об этом заявил бывший посол России в Афганистане Михаил Конаровский, передаёт издание "ПолитЭксперт".

По мнению дипломата, талибам придётся проделать большую работу. В частности, речь идёт о принятии ряда законов, которые успокоят мировую общественность.

Нужно также понимать, что с 60-х годов прошлого века серьёзную роль в афганской политической жизни также играли таджики и узбеки. Поэтому талибам необходимо договариваться с нацменьшинствами.

Что касается диалога между Москвой и боевиками "Талибана", то верить последним на слово весьма сложно. И это прекрасно понимают дипломаты.

"Но лишний раз высказываться о возможных негативных отношениях с талибами, по-моему, не очень целесообразно", - добавил Конаровский.

Как ранее заявил в интервью телеканалу "360" эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович, установив контроль над Афганистаном, талибы могут развязать руки другим террористам, действующим на территории Центральной Азии. Ещё одной крупной проблемой является наркотрафик, доходы от которого формируют значительную часть бюджета группировки.

"Важно помнить, что у них молодые полевые командиры большую часть жизни провели на войне в условиях полукриминальных заработков", - пояснил эксперт.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.