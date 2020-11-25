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Экс-посол Канады: Ради собственной выгоды украинские власти сами пригласили Запад ставить над страной эксперименты

25 ноября 2020, 00:45  •  92 • Украина

Украинская оппозиция начала развивать успех в деле десакрализации майдана и внешнего управления. Им удалось испортить праздник ветеранам переворота: аккурат в годовщину «революции достоинства» разразился публичный скандал относительно воровства средств, выделенных на строительство мемориала героям Небесной сотни.

Сотрудники СБУ вломились прямо в музей достоинства, а ГБР выписало повестки на допрос вождям майдана - Парубию, Турчинову, Пашинскому. Сегодня под стенами посольства США проходит митинг, организованный членами ОПЗЖ. Активисты политсилы требуют от действующей власти вывести Украину из-под внешнего влияния западных структур и компаний. Перед амбассадой оппозиционеры разыграли перфоманс с Соросом в главной роли: человек в маске идеолога открытого общества таскает на веревке девушку в национальном костюме, символизирующую порабощенную Украину. Одновременно украинские СМИ написали об аресте Джорджа Сороса, которую запустили канадские масс-медиа, а издание «Страна» опубликовала «сеанс разоблачения» западных колонистов – от экс-посла Канады. Совпадение? Не думаю. Для настоящих патриотов откровения дипломата, представлявшего Украину в стране с самой большой диаспорой – это культурный шок.


Сам бывший посол Роман Ващук, работавший в Канаде в эпоху Петра Порошенко прочитал студентам лекциюо западных реформах в Украине и допущенных иностранцами «ошибках».

По мнению дипломата, над Украиной страны G-7 просто провели экономические, социальные, политические эксперименты, запрещенные в собственных странах. С чем можно это сравнить? Разве что с опытами доктора Менгеле над славянскими детьми в концлагере Освенцим.

Ващук откровенно признал, что многие модели в западных странах внедрять не позволили. Поэтому их авторы решили навязать свои идеи Киеву.

«Если вы специалист по государственному управлению, но в вашей стране вам не позволили чего-то сделать, вы такие: «Оу, есть же Украина, ну повезем эту сверхновую невероятную модель туда, они не могут отказаться, есть какое-то финансирование, и мы это внедрим, it's gonna be great».

В качестве примера Ващук привел ситуацию с электронными декларациями. Предполагалось, что их будут заполнять максимум три сотни топ-чиновников, близких к бюджетным и прочим потокам. В итоге, в отчетах погрязли мелкие сошки, отчитывающиеся о покупке бижутерии для жены на рынке «Петровка». А самое смешное, что те, против которых все затевалось – украинские олигархи – используют данные декларации, как компромат на соперников.

Ващук не отрицает, что Запад использовал Украину в качестве подопытного кролика. А проводники реформ из числа американцев, грузин, литовцев оказались очень скоро лоббистами внешних интересов, а не интересов Украины. Гражданское общество – все эти активисты, волонтеры, профессиональные патриоты – сателлиты Сороса, существующие на деньги иностранных посольств и благотворительных фондов. Кстати, именно эти сторонники европейских реформ «давили» на власть, требуя пригласить варягов в Украину, чтобы те научили людей «жить по европейски». Причем – помимо воли самих украинцев, ведь то, что нравилось Берлину или Вашингтону, не воспринималось в Харькове или Мариуполе.

«От гражданского общества и первых правительств после Майдана было приглашение: «вмешивайтесь, советуйте, оказывайте давление, чтобы мы могли сделать те реформы, которые хотим, несмотря на сопротивление наших внутренних врагов», - подчеркнул Ващук.

При этом, ни Запад, ни его лобби в Украине не желали понимать, что общество с ними не согласно – страну просто ломали об колено, а всех противников революции достоинства и «европейского курса» объявляли врагами народа и агентами Путина.

Иными словами, Роман Ващук публично выразил то, о чем антимайдановцы говорили все семь лет: большая часть общества майдан не приняло, а его адепты представили переворот как желанную победу всей нации. И именно майдан стал той отправной точкой, с которой начались территориальные потери страны: гражданский раскол, запущенный «революцией достоинства», ставший причиной ухода Крыма и Донбасса. А когда основные противники «еврокурса» были убиты в ходе АТО на Донбассе или ушли в РФ, то украинским властям стало гораздо проще внедрять то, что хотел Запад, а не собственное население.

«Первые правительства после Майданов в Украине до 2019 года делали непопулярные вещи среди обычных людей. Они были популярны в Вашингтоне, в министерстве финансов в Оттаве, но не в Христиновке или Мелитополе. То, что оздоровило с нашей западной точки зрения украинскую экономику, часто воспринималось в Украине как одна катастрофа за другой»,- признается экс-посол.

Заодно уничтожалась оппозиция – через люстрацию, силовое давление и с помощью пропагандистской машины: народу внушалось, что противники внешнего управления либо «клятые совки», либо «наймиты России». Зачистка протестного поля и введение во власть апологетов открытого общества и еврореформ (напомним, что участники переворота получили министерские портфели, должности в наблюдательных советах госкорпораций и прочие «плюшки») позволило – с подачи канцлера ФРГ – создать пул послов стран «Большой семерки», которые должны были координировать общение с властью Украины относительно реформ. «Старший брат» создал надежную систему слежения и управления Украиной, которая отлично работала и при Порошенко, и при Зеленском. Украинские власти выполняют каждый «чих» белых хозяев: отказываются от покупок российской вакцины по окрику из посольства США, нарушают Конституцию. Например, недавно Владимир Зеленский пообещал послам G7 оставить в кресле директора НАБУ Артема Сытника - несмотря на то, что в Украине он официально признанный коррупционер, а Конституционный суд отменил указ о его назначении. Однако, гарант поклялся западным послам, что в их интересах он наплюет на Основной закон. Кстати, участником этого пула внешних топ-менеджеров являлся и посол Канады. Ващук вспоминает, что группа имела влияние на решения украинской власти.

«Мы начали встречаться и работать как определенная международная команда, которая имела влияние на решения власти Украины в финансовом и других секторах», - сообщил бывший дипломат.

Он же и признал, что президентские выборы-2019 стали переломом, лакмусовой бумажкой, показавшей, что Украина устала от западного диктата и его проводников. Самое смешное: именно сторонники внешнего правления, так называемые соросята, больше всего и дискредитировали коллективный Запад в глазах населения Украины.

Впрочем, и сами «реформаторы» сделали немало для того, чтобы украинцев стало тошнить от ЕС, курса в НАТО, безвиза и прочих «ценностей майдана». Тем более, что Запад взял на вооружение методы большевиков, которые сам же и критиковал. Например, прозападные реформы внедрялись по максимуму, не удовлетворяясь результатом в 70-80%. Раз погромы – то для всех. Хотя компромисс и уважение к мнению противоположной стороны помогли бы куда больше. В итоге, реформаторы чаще сталкивались с саботажем местных специалистов (начиная от железной дороги и заканчивая судами), нежели с пониманием и готовностью поддержать нужные преобразования.

Вторая, по мнению Ващука, ошибка - уравнивание войны с Россией и войны с коррупцией. То есть, коррупцию можно и потерпеть, пока не удастся обезопасить Украину на внешнеполитическом театре. Кстати, «забить на коррупцию и воровство» внутри страны предлагали и соросята – тот же журналист Виталий Портников, один из флагманов порохоботства. Такая позиция была крайне удобна для Порошенко, который мило общался с «агрессором». Все ведь имели возможность прослушать разговоры его записей с «оккупантом»: «Обнимаю. Жму руку». Приоритет внешней борьбы над коррупционным спрутом внутри Украины - удобное обоснование для того, чтобы десятками лет «бороться с Москвой» на экранах телевизоров, при этом ни в чем себе не отказывая в распиле бюджета.
США заставляют Украину выращивать и легализовать каннабис


Экс-посол Канады уверяет, что у Запада не вышло противопоставить Украину РФ именно по причине зацикленности на коррупции «туземцев». Они использовал кнут там, где надо было чередовать кнут и пряник. Вашингтон требовал зачисток коррупционеров, не понимая, что Украина больше похожа на Судан или Сомали, чем на Чехию или Германию. Бывший посол Канады приводит пример Гватемалы, где победивший на выборах президент-комик выслал из страны западную комиссию, которая занималась борьбой с коррупцией. Кстати, по этой же причине вся Украина аплодировала экранному Голобородько, который посылал по известному адресу и МВФ и коллективный Запад. Можно вспомнить и то, как Зеленский расправился с правительством соросят во главе с Гончаруком, и отставку Генпрокурора Рябошапки, и попытки сократить выплаты членам набсоветов. Все это горячо приветствовали и элиты, и народ.

Четвертая – и, пожалуй самая важная ошибка (если это вообще можно назвать ошибкой, а не сознательной политикой) - игнорирование Западом интересов большинства украинцев. Роман Ващук честно сказал, что посольства чрезмерно опекаются судьбой уязвимых групп вроде инвалидов или ЛГБТ. Поощряют эко-активистов а-ля Грета Тумберг и подкармливают маргинальную культурную тусовку, но при этом им плевать на большинство населения Украины, которое больше всех страдает от войны и падения экономики. И вот именно эти люди, которые еще пять лет назад скакали за европейские ценности и сам бежали в АТО «бить врага» вмиг превратились в противников прозападной политики, поняв, что и государству и западным друзьям на них плевать.

То есть, посол откровенно признался, что о пользе для большинства жителей Украины Запад и его протеже вообще не думали: аборигены стали расходным материалом для обкатки антисоциальных реформ и пушечным мясом в борьбе с Россией

Кстати, о России. Есть интересная информация и по Донбассу. Оказывается, заморозить минский формат официальному Киеву посоветовали американцы, а именно – команда Байдена. «Сонный Джо» советовал украинским партнерам не торопиться делать шаги навстречу Москве и ЛДНР, мол, стоит еще немного подождать и чаша весов склониться в пользу Украины. Как тут не узнать стратегическую пропагандистскую линию «анаконды»: еще немного и бензоколонка загнется, украинский гетьман примет парад в Севастополе, а россияне станут платить контрибуцию.

«Я был на одном совещании с ключевыми американцами, среди которых были представители команды Байдена. Все эти американцы говорили украинцам: "Подождите еще несколько месяцев, не делайте никаких основополагающих уступок сейчас, потому что политическая ситуация общая глобально может измениться в вашу пользу, и тогда вы сможете уже по-новому калибровать свой подход», - передал суть рекомендаций дипломат.

Теперь несложно понять, почему все переговорные инициативы по Донбассу оборачивались пшиком, а формирование ТКГ превратилось в цирковую труппу с «конями» в виде Арестовича или Резникова. Именно США заинтересованы в перезагрузке войны на границах России и ликвидации Минска-2.


В общем, сеанс разоблачений получился более, чем интересным. И явно, курс таких лекций будет продолжен. По данным инсайдерских источников, к публикации интервью приложил руку Петр Порошенко – именно при его канденции Роман Ващук работал в Канаде. Петр Алексеевич понял, что Запад слил его и теперь намекает, что обладает весьма серьезным компроматом, способным нивелировать усилия американцев в Украине. Но не стоит забывать и тот факт, что публикация скандального интервью произошла в издании «Страна», а не в СМИ, подконтрольных экс-президенту. «Страну» связывают с экс-главой АП при Викторе Януковиче, архитектором майдана и президентской победы Порошенко – Сергеем Левочкиным. Не менее пикантным выглядит факт, что вчера Левочкин тоже выступил на страницах своего издания, где заявил о необходимости сближения с Россией и демонтаже внешней системы управления Украиной.

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