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Экс-послы США придумали "крымский" шантаж против Кремля. Аксёнов припугнул карантином
08 апреля 2020, 17:35 • 69 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил на предложение трёх экс-послов США воспользоваться ситуацией с коронавирусом для "возвращения" Крыма Украине. Однако на такой шантаж против Кремля Аксёнов заявил, что "это как раз тот случай, когда мечтать вредно, прежде всего для самой Америки", и припугнул экс-послов карантином.
Ранее, напомним, сразу три американских экс-посла в Киеве (Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор) предложили использовать ситуацию с пандемией коронавируса и надавить на Россию ради "возвращения" Крыма Украине. И даже придумали шантаж против Кремля: мол, полуостров в обмен на снятие санкций. Они высказали предположение, что Кремль может пойти на такую "сделку". И явно забыли о словах президента Владимира Путина о том, что крымский вопрос для России решён окончательно.
Глава Крыма Сергей Аксёнов у себя на странице в соцсети Facebook ответил на предложение экс-послов США.
"Говорят, когда Бог хочет наказать человека, Он лишает его разума", - заметил руководитель региона.
Он напомнил о том, что Америка сегодня является "мировым лидером по количеству заразившихся коронавирусом", а "счёт жертв инфекции приближается к 13 тысячам". Но в то же время американские политики заняты совсем иными мечтами: "То о колонизации Луны, то о "возвращении" Крыма".
"Думаю, что это как раз тот случай, когда мечтать вредно, прежде всего для самой Америки, политическая элита которой так увлеклась идеологическими химерами, что путает свои фантазии с реальностью", - обратил особое внимание Сергей Аксёнов.
А после он пригласил всех трёх бывших послов приехать в Крым и лично поинтересоваться у местных жителей о "возвращении" и о таких, как эти американцы, "возвращенцах". И тут же припугнул экс-послов карантином, которые те обязаны будут пройти.
"Правда, сначала бывшим послам придётся пройти двухнедельный карантин как прибывшим из страны, опасной по коронавирусу", - резюмировал глава Крыма.
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