Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журнал...
Главная / Политика

Экс-послы США придумали "крымский" шантаж против Кремля. Аксёнов припугнул карантином

08 апреля 2020, 17:35  •  69 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил на предложение трёх экс-послов США воспользоваться ситуацией с коронавирусом для "возвращения" Крыма Украине. Однако на такой шантаж против Кремля Аксёнов заявил, что "это как раз тот случай, когда мечтать вредно, прежде всего для самой Америки", и припугнул экс-послов карантином.
Ранее, напомним, сразу три американских экс-посла в Киеве (Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор) предложили использовать ситуацию с пандемией коронавируса и надавить на Россию ради "возвращения" Крыма Украине. И даже придумали шантаж против Кремля: мол, полуостров в обмен на снятие санкций. Они высказали предположение, что Кремль может пойти на такую "сделку". И явно забыли о словах президента Владимира Путина о том, что крымский вопрос для России решён окончательно.
Глава Крыма Сергей Аксёнов у себя на странице в соцсети Facebook ответил на предложение экс-послов США.
"Говорят, когда Бог хочет наказать человека, Он лишает его разума", - заметил руководитель региона.
Он напомнил о том, что Америка сегодня является "мировым лидером по количеству заразившихся коронавирусом", а "счёт жертв инфекции приближается к 13 тысячам". Но в то же время американские политики заняты совсем иными мечтами: "То о колонизации Луны, то о "возвращении" Крыма".
"Думаю, что это как раз тот случай, когда мечтать вредно, прежде всего для самой Америки, политическая элита которой так увлеклась идеологическими химерами, что путает свои фантазии с реальностью", - обратил особое внимание Сергей Аксёнов.
А после он пригласил всех трёх бывших послов приехать в Крым и лично поинтересоваться у местных жителей о "возвращении" и о таких, как эти американцы, "возвращенцах". И тут же припугнул экс-послов карантином, которые те обязаны будут пройти.
"Правда, сначала бывшим послам придётся пройти двухнедельный карантин как прибывшим из страны, опасной по коронавирусу", - резюмировал глава Крыма.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
08 апреля 2020, 13:35
"Самоубийственная дуэль с русским медведем". Саудитам придётся принять ультиматум России
08 апреля 2020, 12:35
Врываются в больницу на карантине, хайпуют: Инфекционист на эмоциях ответила на выходку "Альянса врачей"
08 апреля 2020, 01:35
Прозапас прочности: правительство готовит новые меры поддержки
08 апреля 2020, 15:35
"Раз Трамп начал космос делить, то...": Президента США осадили русскими открытиями
08 апреля 2020, 15:35
Ответ России на ультиматум: Коротченко дал саудитам короткий ликбез
08 апреля 2020, 12:35
Американцы цинично воспользовались эпидемией коронавируса в России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 апреля 2020, 07:35
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Украины
03 апреля 2020, 14:35
"Нам конец": Собчак показала фейковое обращение Путина. Без мата не обошлось
02 апреля 2020, 09:35
Украина перехитрила МВФ
04 апреля 2020, 12:08
"Экономика скончалась!" Справедливый анализ Куликова поражает своей откровенностью!
04 апреля 2020, 18:08
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
04 апреля 2020, 03:35
Скабеева: Чехи показали "образцовую подлость"
05 апреля 2020, 11:35
Чистят от вируса ковры, а заодно взламывают НАТО: Русских вирусологов в ЕС "спалил" генерал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.