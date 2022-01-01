Экс-послы США потребовали от Байдена список санкций против России. Русских не испугали: "Вывод один"

Около двух десятков американских дипломатов и сотрудников сферы национальной безопасности, среди которых и бывшие послы США в России, потребовали от президента Соединённых Штатов Джо Байдена опубликовать список возможных санкций против России, на которые готов Вашингтон в случае "нападения на Украину". Русских не испугала очередная истерия против нашей страны. "Вывод один", - отмечают в Сети.

По мнению авторов инициативы, публикация в открытом доступе возможных санкций США повлияет на действия властей России. Отмечается, что перечень должен содержать в себе самые "болезненные санкции", которые могли бы испугать Россию, реши она напасть на Украину.

Реакция русских

По мнению пользователей русского сегмента интернета, это всего лишь новая искусственная истерия вокруг нашей страны, а слова "Кремль" и "Россия" в американских новостях звучат чаще, чем внутренняя повестка.

"Введение санкций - это когда больше ничего не сделать, а напакостить очень хочется. Америкосы этим всегда славились", - пишет Alex Nik.

"Никогда сильный и уверенный в себе не будет пугать другого последствиями", - считает Алекс.

"Вывод из всего этого один, США подготавливают почву для вступления Украины в НАТО, а нас пугают санкциями, чтобы не мешали процессу!" - считает пользователь под ником "355".

7 главных тезисов

Ранее, напомним, президенты России и США провели весьма жёсткий телефонный разговор. Владимир Путин, по чьей инициативе на этот раз состоялась беседа, весьма чётко и предельно понятно изложил для Джо Байдена позицию Москвы в ситуации с гарантиями безопасности.

Н а основе заявления для журналистов помощника президента России Юрия Ушакова, сделанного по итогам переговоров двух лидеров, можно составить семь главных тезисов беседы Путина и Байдена .