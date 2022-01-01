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Экс-послы США потребовали от Байдена список санкций против России. Русских не испугали: "Вывод один"

01 января 2022, 12:50  •  319 • Политика
Около двух десятков американских дипломатов и сотрудников сферы национальной безопасности, среди которых и бывшие послы США в России, потребовали от президента Соединённых Штатов Джо Байдена опубликовать список возможных санкций против России, на которые готов Вашингтон в случае "нападения на Украину". Русских не испугала очередная истерия против нашей страны. "Вывод один", - отмечают в Сети.
По мнению авторов инициативы, публикация в открытом доступе возможных санкций США повлияет на действия властей России. Отмечается, что перечень должен содержать в себе самые "болезненные санкции", которые могли бы испугать Россию, реши она напасть на Украину.

Реакция русских

По мнению пользователей русского сегмента интернета, это всего лишь новая искусственная истерия вокруг нашей страны, а слова "Кремль" и "Россия" в американских новостях звучат чаще, чем внутренняя повестка.
"Введение санкций - это когда больше ничего не сделать, а напакостить очень хочется. Америкосы этим всегда славились", - пишет Alex Nik.
"Никогда сильный и уверенный в себе не будет пугать другого последствиями", - считает Алекс.
"Вывод из всего этого один, США подготавливают почву для вступления Украины в НАТО, а нас пугают санкциями, чтобы не мешали процессу!" - считает пользователь под ником "355".

7 главных тезисов

Ранее, напомним, президенты России и США провели весьма жёсткий телефонный разговор. Владимир Путин, по чьей инициативе на этот раз состоялась беседа, весьма чётко и предельно понятно изложил для Джо Байдена позицию Москвы в ситуации с гарантиями безопасности.
На основе заявления для журналистов помощника президента России Юрия Ушакова, сделанного по итогам переговоров двух лидеров, можно составить семь главных тезисов беседы Путина и Байдена.
  1. В Кремле назвали разговор серьёзным и отметили, что главы государств к нему были хорошо готовы.
  2. Американский лидер заверил русского коллегу, что Соединённые Штаты не планируют размещение на территории Украины ударных наступательных вооружений.
  3. Владимир Путин сообщил своему собеседнику, что Россия намерена вести себя так же, как вели бы себя США, если бы речь шла об обеспечении безопасности государства.
  4. Джо Байден предупредил о введении нового пакета санкций против России. Владимир Путин, в свою очередь, сообщил о вероятности разрыва русско-американских отношений.
  5. В январе состоятся переговоры, местом проведения которых выбрана Женева. Они пройдут под личным контролем президентов России и США.
  6. Байден несколько раз делал акцент, что ядерную войну нельзя начать и нельзя выиграть.
  7. Главы государств договорились продолжить диалог после новогодних праздников.

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