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Экс-послу Азербайджана запрещен на 50 лет въезд в Россию за оскорбление русских

12 августа 2021, 22:40  •  66 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва не будет пускать в РФ иностранцев, разжигающих межнациональную рознь
МВД России запретил на 50 лет въезд в РФ гражданину Казахстана Куата Ахметову и отставному азербайджанскому дипломату Исфандияру Вагабзаде за разжигание межнациональной розни в видеороликах. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве предупредили, что в нашу страну не смогут попасть те иностранцы, которые призывают к деструктивным действиям в отношении России, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом. Пребывание в РФ таких граждан, подчеркнули в МВД, может нести угрозу общественному порядку и безопасности.
Напомним,буквально за последние несколько дней в соцсетях стали активно распространяться ролики заведомо антирусской направленности.
Сначала о себе дал знать ярый русофоб, бывший посол Азербайджана в целом ряде стран Вагабзаде. Этот профессор и доктор филологических наук, как он себя называет, грязно оскорбил по национальному признаку лидера ЛДПР Владимира Жириновского и всего русского народа в целом. В его видеоречи прозвучали слова "свиньи", "осел" и прочие лингвистические конструкции. При этом МИД Азербайджана отказался давать оценку выходке своего отставного дипломата.
Другой националист-патриот, только теперь из Казахстана некто Ахметов, вероятно, воодушевленный безнаказанностью собственных властей, выложил целую серию роликов в интернете. На этих записях присутствуют разного рода конфликты в магазинах и прочих объектах общепита, где некие граждане выражают недовольство обслуживанием на русском языке. Затем на видео русские и русскоязычные приносят свои извинения.
Однако в РФ эксперты и политики считают, что запрет въезда данных националистов лишь рассмешит их, поскольку они и не собирались сюда приезжать. Необходимо за разжигание национальной розни добиться судебного преследования. Так, известный политик Олег Морозов вообще призвал "назначить большой денежный приз тому, кто приволочет его (Вагабзаде) из Турции прямо в приемную Генпрокуратуры".
"Уверяю, умельцы найдутся. Готов скинуться", – написал он у себя в тееграм-канале.


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