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Экс-посла США "порвало" на теме выборов в России: "Google и Apple сдались" в угоду Путину

19 сентября 2021, 00:55  •  47 • Политика
Блогер Сергей Колясников обратил внимание на то, как экс-посла США в России Майкла Макфола "порвало" на теме выборов в Госдуму. В пример блогер привёл несколько твитов американца, в которых тот высказывается по теме "вмешательства" США в выборы и исполнения IT-гигантов законодательства России. " Google и Apple сдались, чтобы помочь диктатуре Путина", - заявил экс-посол.
Ранее, напомним, из магазинов Google Play и App Store по распоряжению Роскомнадзора и решению суда было удалено приложение "Навальный". Об этом стало известно в первый же день трёхдневного голосования в Госдуму.
Судя по активности в Twitter экс-посла США в России Майкла Макфола, эта ситуация его не просто впечатлила, но и весьма сильно задела. Как заметил у себя в Telegram-канале известный блогер Сергей ("Zergulio") Колясников, Макфола "порвало на теме выборов" в России да так, что "аж кушать бедолага не может".
В пример блогер привёл несколько твитов бывшего посла Соединённых Штатов.
"Если вы собираетесь обвинить США - они же Google и Apple - во вмешательстве в выборы в России, то вы также должны обвинить Южную Корею - также известную как Samsung tv - в том, что она предоставила платформу для распространения пропаганды Единой России по телевидению", - высказался Макфол. По его мнению, это якобы было бы тем же самым.
"Теперь, когда Google и Apple сдались, чтобы помочь диктатуре Путина, подвергнув оппозицию цензуре, они должны по крайней мере теперь равным образом относиться к прокремлевской пропаганде на своих платформах в качестве акта нейтралитета", - продолжает свою мысль Макфол в другом твите. В качестве старта предлагает "начать без RT на YouTube?".
А после практически чуть ли не прямым текстом бывший посол голословно обвиняет власти нашей страны в фальсификации выборов.
"Когда вы так сильно и так очевидно пытаетесь сфальсифицировать выборы, не кажется ли окончательная "победа" такой пустой и даже неловкой?" - пишет Макфол. При этом в его аккаунте весьма вольготно потоптались сбежавшие из России сторонники оппозиционера Алексея Навального, жалуясь на цензуру со стороны американских IT-гигантов.
Напомним, Роскомнадзор потребовал от Google и Apple удалить провокационное приложение ещё 20 августа. Были и предписания Прокуратуры России, с послом США в России провели ряд бесед о недопустимости вмешательства в выборы в нашей стране. Кроме того также прошло заседание временной комиссии по защите государственного суверенитета, на которое практически ультимативно вызвали представителей компаний.

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