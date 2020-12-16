Экс-помощница Трампа напомнила об оскорбительных высказываниях Обамы о России

Дональд Трамп. Фото: Doug Mills/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com

Фиона Хилл дала наставления новому президенту США

Джо Байдену не следует повторять ошибок своих предшественников, заявила бывшая помощница действующего пока президента Дональда Трампа.



Она подчеркнула, что мир сильно изменился и дала понять, что с Россией лучше не конфликтовать. Хилл напомнила, как пренебрежительно высказывался о нашей стране Барак Обама. Он называл ее "региональной державой", пишет NYT.

Накануне стало известно, что Байден победил на выборах президента США. Он набрал даже больше необходимого числа голосов выборщиков. После утверждения итогов голосования 6 января состоится инаугурация. Торжественная церемония запланирована на 20 января.

Ранее бывший посол США в Москве дал прогноз по отношениям двух стран при Байдене. По мнению экс-дипломата, ждать, что новый президент Америки будет искать личной дружбы с российским коллегой Владимиром Путиным, не приходится.

Высказывались о том, что ждет Россию после смены власти в США, и другие эксперты. Так, один из политологов заявил, что отношения стран, вероятно, останутся на прежнем уровне.