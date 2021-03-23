Экс-помощница Байдена сравнила Путина с царем зверей

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Американку порадовал ответ нашего президента главе Белого дома

Экс-сенатор Тара Рид, бывшая в свое время помощницей ныне американского лидера Джо Байдена, высказалась по поводу ситуации вокруг громкого скандала, который разгорелся после того, как Байден позволил себе хамское высказывание в адрес нашего президента.



Некогда высокопоставленная американка отметила, что многие жители США положительно оценили слова российского лидера Владимира Путина. Тот не стал опускаться до уровня американского коллеги, позволившего себе громкие и весьма нелестные оценки в отношении главы государства. По мнению Рид, реакция Путина была "спокойной и взвешенной".

В ходе общения с журналистами телеканала RT американка сравнила нашего президента со львом и подчеркнула, что царю зверей необязательно на каждому углу доказывать, что он является таковым.

"Знаете, льву необязательно говорить, что он лев, это и так очевидно", – заметила она.

Тара также добавила, что сдержанная и достойная реакция Владимира Путина обрадовала простых жителей США. Американцы вовсе не хотят начинать войну с Россией и негативно оценивают нарастание конфронтации между двумя державами. Отрывок из интервью Рид опубликовал телеграм-канал RT.

К слову, недавно жители Британии поделились своим мнением по поводу нашего президента. Пользователи интернета сравнили физическое состояние лидеров России и США.