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Экс-помощница Байдена сравнила Путина с царем зверей
23 марта 2021, 18:30 • 229 • Политика
Американку порадовал ответ нашего президента главе Белого дома
Экс-сенатор Тара Рид, бывшая в свое время помощницей ныне американского лидера Джо Байдена, высказалась по поводу ситуации вокруг громкого скандала, который разгорелся после того, как Байден позволил себе хамское высказывание в адрес нашего президента.
Некогда высокопоставленная американка отметила, что многие жители США положительно оценили слова российского лидера Владимира Путина. Тот не стал опускаться до уровня американского коллеги, позволившего себе громкие и весьма нелестные оценки в отношении главы государства. По мнению Рид, реакция Путина была "спокойной и взвешенной".
В ходе общения с журналистами телеканала RT американка сравнила нашего президента со львом и подчеркнула, что царю зверей необязательно на каждому углу доказывать, что он является таковым.
"Знаете, льву необязательно говорить, что он лев, это и так очевидно", – заметила она.
Тара также добавила, что сдержанная и достойная реакция Владимира Путина обрадовала простых жителей США. Американцы вовсе не хотят начинать войну с Россией и негативно оценивают нарастание конфронтации между двумя державами. Отрывок из интервью Рид опубликовал телеграм-канал RT.
К слову, недавно жители Британии поделились своим мнением по поводу нашего президента. Пользователи интернета сравнили физическое состояние лидеров России и США.
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