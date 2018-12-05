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Экс-помощник Трампа рассказал спецпрокурору о «связях с Россией»

05 декабря 2018, 11:39  •  132 • Политика
Бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн предоставил специальному прокурору Роберту Мюллеру информацию о «связях с Россией» - о контактах членов переходного штаба республиканца якобы с представителями российских властей.
Такие данные содержатся в документах, которые были переданы накануне в суд округа Колумбия. В частности, там говорится, что «подсудимый сотрудничал с расследованием по части поиска связей или координации между российским правительством и лицами, связанными с кампанией Трампа».
Обвинение настаивает, что сам подсудимый якобы взаимодействовал с российским послом в США. При этом спецпрокурор просит не назначать Флинну меру пресечения в виде тюремного заключения.
«Так как он оказывал содействие по делу, прошу избрать самое минимальное возможное наказание», - говорится в документе.
Напомним, в прошлом году Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с бывшим российским послом в США Сергеем Кисляком.
Также Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами во время избирательной кампании. Подобные обвинения опровергала и Москва.
Сообщает ТАСС.

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