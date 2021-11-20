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Экс-помощник Путина предсказал неизбежное расширение России: "Это физика"
20 ноября 2021, 15:40 • 29 • Политика
Бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей статье о "распаковке стабильности" в мире предсказал неизбежное расширение России: "И не потому, что это плохо, а потому, что это физика".
"Куда делся хаос? Распаковка стабильности", - так обозначил главную тему своей статьи для проекта WarGonzo экс-помощник президента России Владимира Путина, один из основателей Союза добровольцев Донбасса Владислав Сурков.
В своей публикации он задаёт логичные вопросы: "Когда порядок навели, что стало с беспорядком? Где теперь хаос, которого вроде нигде не видно? Куда он делся? В каких местах он теперь растёт (он ведь "по закону" должен расти!)?"
Сурков поясняет, что ещё недавно таким "прибежищем хаоса и канализацией свободы был интернет". И тут же напомнил, что заказчиком и разработчиком всемирной паутины является Пентагон. И в таком случае интернет встаёт в одну линейку с MQ-9, Stuxnet, F-35…
В своих размышлениях экс-помощник Путина отдельно останавливается на России, предсказав ей неизбежное расширение. И "и не потому, что это плохо, а потому, что это физика".
В этой связи Сурков заостряет внимание на истории с возвращением Крыма в состав России. Напомним, это случилось в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. И теперь "крымский вопрос" для России закрыт, хотя на Украине и на Западе отказываются признавать итоги референдума, считая Крым "аннексированным" и "оккупированным" Россией.
"Крымский консенсус - яркий пример консолидации общества за счёт хаотизации соседней страны, - поясняет Сурков. - Жалобы Брюсселя и Вашингтона на вмешательство Москвы, невозможность урегулирования значимых конфликтов по всему земному шару без российского участия показывают, что наше государство не утратило имперских инстинктов".
Автор приходит к выводу о том, что очередной раздел сфер влияния необходим, и он "рано или поздно, формально или неформально, тайно или явно" случится.
"Вопрос лишь в том, какой ценой, - отмечает Сурков. - В следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье. И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель".
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