Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В контактной группе согласовали процедуру обмена пленными по формуле "101 на 50"
СБУ поймала «перевозчика» «Бука» в Донбассе
Зачем Мотузная вернулась в "кровавый Мордор"? (Руслан Осташко)
Госдеп призывает жителей Молдовы потерпеть во имя демократии
Главная / В России

Экс-полпред Игорь Холманских: Когда возникают острые вопросы, надо выходить на улицы и отстаивать свою точку зрения

17 июля 2019, 21:09  •  52 • В России

«Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция (или как она сейчас называется — полиция) не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность...», - эти слова на прямой линии с Владимиром Путиным 8 лет назад запустили в стратосферу политическую карьеру начальника сборочного цеха № 130 «УралВагонЗавода» Игоря Холманских. Дальше было назначение на пост полпреда в Уральском федеральном округе, включение в состав Совета Безопасности РФ, движение «В защиту человека труда» и даже одноименный кинофестиваль. Но 26 июня 2018 года (за трое суток до дня рождения) политик неожиданно ушел в отставку...

За последний год о Холманских практически ничего не было слышно. Лишь то, что он назначен председателем совета директоров УВЗ и перебрался в Москву. Чтобы узнать, куда Игорь Рюрикович пропал из информационного поля, журналист «Комсомолки» отправился к нему на новое место работы. Тем боле, и отличный повод подвернулся - 29 июня Холманских исполнилось 50 лет.

«Я — ПОТОМСТВЕННЫЙ ТАНКОСТРОИТЕЛЬ»

- Игорь Рюрикович,как вы стали председателем совета директоров«Уралвагонзавода»?

- Это было очень логичное предложение. Ну, а я со своей стороны посчитал его интересным и своевременным. Я потомственный, профессиональный танкостроитель. У меня родители танки строили, я этому обучался в институте, больше 18 лет работал на этом производстве. Плюс шесть лет работы в администрации президента…

- Сейчас на новом посту нет ли у вас рычагов, чтобы вернуть в Нижний Тагил выставку Russian Arms Expo?

- Поймите, RAE была выставкой Министерства промышленности и Минобороны. Решение о переносе в Москву было принято на правительственном уровне. И его надо исполнять. Мне жаль, что выставка оказалась в столице. Но взять и попробовать вернуть RAE обратно... Я на себя таких обязательств не возьму. Хотя для Нижнего Тагила и в целом для Свердловской области — это большая потеря.

МНогие годы выставка вооружений RAE была визитной краточкой Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Давайте вернемся в декабрь 2011 года. Почему вы тогда решили выступить на прямой линии с Владимиром Путиным? Это была ваша инициатива? Или руководство сказало: «Игорь, надо!»?

- Полностью мое решение. История с протестами на Болотной во мне задела некую струну. Мы только начали нормально работать, жить, развиваться. А тут появились недовольные. Работать надо, а не на митинги выходить!

- Спустя годы, не считаете, что фраза про «мужиков на танках в Москву» была слишком резкой?

Холманских на прямой линии с Путиным.

- Про танки я ничего не говорил. Там была фраза, что с мужиками готовы приехать. Коль это говорит начальник танкового цеха, все сразу складывают, на чем он должен приехать. На танках! Но мы в итоге приехали на поезде — на митинг 23 февраля 2012 года в «Лужниках». Без всяких танков.

"История с протестами на Болотной во мне задела некую струну. Мы только начали нормально работать, жить, развиваться. А тут появились недовольные. Работать надо, а не на митинги выходить!"Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Ну а про тональность что скажете?

- Да нет, все было абсолютно правильно сказано. Другое дело, что иногда досказывают и додумывают то, чего на самом деле не было.

- Вы говорите «работать надо, а не митинговать». То есть, по вашему мнению, люди не должны были протестовать и против строительства храма в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге?

- Я больше года не был в Екатеринбурге. Но могу сказать, что история с выходом на митинги в сквере некрасивая.

- Некрасивая — потому что люди вышли на несанкционированный митинг? Или потому что местные власти своим бездействием довели людей до акций протеста?

- Я об органах власти, которые допустили подобное. С людьми нужен диалог. Людям надо объяснять, почему, как и зачем. Протесты в Екатеринбурге, возможно, произошли из-за дефицита диалога. Может быть, власти просто не придали большого значения этому событию. Хотя должны были хорошо чувствовать, где можно продвигать какую-то идею, а где лучше прислушаться к людям, посоветоваться.

Украинских моряков оставили под стражей

В мае Екатеринбург разделился на два лагеря из-за сквера, в котором собирались построить храмФото: Алексей БУЛАТОВ

- То есть митинг митингу рознь? И вы не ставите знак равенства между акцией на Болотной и в сквере Екатеринбурга?

- Конечно, люди имеют право собираться. Меня сама тема митингов Болотной не устраивала. Когда возникают острые вопросы, надо выходить и отстаивать свою точку зрения.

«ПУТИН МЕНЯ ПОДВЕЗ НА САМОЛЕТЕ ДО ТАГИЛА»

- Еще немного о 2011-2012 годах. Вот проходит прямая линия. И как быстро после этого изменилась ваша жизнь? Как скоро вам позвонили из администрации президента?

- Из администрации президента мне никто не звонил. Предложить стать полпредом президента может только сам президент. Мне предложил Владимир Владимирович.

- Вас вызвали в Москву?

- 7 мая я был на инаугурации президента в Москве. А 10 мая у Путина была первая рабочая поездка в качестве главы государства в Нижний Тагил. И он меня подвез на самолете. Мы с ним разговаривали, пока летели. Минут 15-20 поговорили. Я ему задал ряд вопросов. Он мне сказал: «Не на все вопросы есть ответы, на остальные вопросы я тебе попозже отвечу». Скоро меня вновь пригласили в Москву. И тогда Владимир Владимирович уже сказал: «Иди работай». Я ответил: «Отлично», и пошел работать.

Удостоверение полпреда Холманских сдал 26 июня 2018 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы с радостью приняли предложение?

- Не скажу, что испытал великую радость. Возможно, ее испытал бы тот, кто стремился к власти, какое-то время потратил на это. Я к власти не стремился и не просился туда. Я просто не ожидал таких предложений. Я понимал, что это работа ответственная. Но сперва не представлял, в чем она детально заключается.

- Это ведь была довольно голливудская история. Человек с завода попадает в высшую власть. Как вы адаптировались? Как в подковерные игры вникали?

- Я подковерными играми никогда не увлекался. Они мне не были интересны. В первую очередь надо было ознакомиться с большим количеством нормативно-правовой литературы. Я получал техническое образование, а не юридическое. Некоторые пробелы в знаниях были по объективным причинам. Надо было читать, изучать, смотреть, систематизировать указы и поручения, которые находились на контроле полпреда. В мае 2012 года их было 123. К июню 2018 года поручений стало уже 452.

- Это к тем 123 поручениям добавилось еще 329?

- Нет, конечно. В месяц снималось 5-7, добавлялось 10-12. Я не говорю о том, как мы хорошо или не хорошо работали. Я говорю про нагрузку, которая ложится на аппарат полномочного представителя. Людей там немного. А нагрузка за эти шесть лет почти в четыре раза увеличилась.

Бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022

"7 мая я был на инаугурации президента в Москве. А 10 мая у Путина была первая рабочая поездка в качестве главы государства в Нижний Тагил. И он меня подвез на самолете"Фото: kremlin.ru

- Есть стереотип, что на заводах люди разговаривают матом. Вы в первое время в полпредстве позволяли себе крепкие выражения?

- Все зависит от человека. Можно и на заводе нормально людям информацию донести, без добавления определенных выражений. В русском языке вполне хватает слов. Для меня общение с людьми без связок слов в предложениях — это норма. И коллеги со мной точно так же общались.

Кадр с красной дорожки кинофестиваля "Человек труда", который курировал Игорь РюриковичФото: Алексей БУЛАТОВ

ШПИОНСКИЙ СКАНДАЛ

- На Урале во всю гремит политический скандал. Помощника полпреда Николая Цуканова — Александра Воробьева — обвиняют в госизмене в пользу Польши...

- Мне сложно комментировать. Я ни разу не видел Воробьева.

- Это служба безопасности недоглядела?

- Я конспирологические выводы делать не хочу. Не только при мне, но и до меня такого не было. Надеюсь, и дальше не повторится. Есть компетентные органы. Они разберутся.

- Стоит ли Николаю Цуканову после такой дискредитации уйти в отставку?

- Ничего сказать не могу. Считаю это некорректным. Есть люди, которые за это отвечают. Легко со стороны давать советы, комментировать. Я был против этого всегда. Сегодня за эти вопросы отвечают другие люди, не я. У меня своя задача — чтобы родное предприятие работало эффективно.

«Только профессиональные участники рынка»: Госдума запретила передавать долги за услуги ЖКХ коллекторам

"Я подковерными играми никогда не занимался", - уверяет ХолманскихФото: Алексей БУЛАТОВ

- Продолжаете ли вы общаться с кем-то из уральским политиков? Носов? Паслер? Ройзман?

- У меня и с Паслером, и с Носовым всегда были рабочие взаимоотношения. За рамки не выходили. И по работе мы теперь не пересекаемся.

- А по политической деятельности не скучаете? Есть планы вернуться в большую политику?

- Не скучаю. Я к ней не как к забаве относился, а как к работе. Сейчас работа изменилась. Скучать – не скучать… Сейчас другая работа с другими вопросами. Позволю себе считать, что за шесть лет мы неплохо поработали. Я имею в виду в том числе и движение «В защиту человека труда».

- Кстати, к вопросу о рабочих профессиях. ВНИИ труда опубликовал исследование «Самые востребованные профессии в России за 2018 – начало 2019 года». На первых местах повара и кассиры. Можно ли сделать вывод, что движение «В защиту человека труда» не справилось со своей задачей?

- Различные опросы проводятся по различным методикам. У нас сейчас самая востребованная специальность, если включить телевизор, грузчик в аэропорту «Шереметьево». Когда ВНИИ труда проводили замер, на тот момент востребованными были повара и кассиры. Потом и сталеваров вспомнят, и всех остальных.

- Группа «Каста» в новой песне поет: «Папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Почему всегда только говорил про цех?». Как считаете, о чем нужно говорить с подростками — о сексе или о цехе?

- Не слушал я эту группу. У меня старшим детям много лет: с ними и про то, и про другое уже поздно говорить. А с младшей, думаю, про цех я поговорю, а про второе мама.

Каста & BrainStorm Про секс (Official Video).

ТАГИИИИИИИИЛ!

- Мы с вами оба из Нижнего Тагила. В 2012 было очень приятно, когда Тагил гремел на всю страну. За внимание президента к городу его даже прозвали «Путинградом». А сейчас Тагил пропал из федеральной повестки. Если перефразировать Дональда Трампа, как нам сделать Тагил великим снова?

- Трамп предполагал, что по каким-то причинам Америка перестала быть великой. А Тагил ни в какую яму не проваливался. Почему город ушел из повестки? Возможно, СМИ не дорабатывают. И совместно с ними органы региональной власти, муниципальные. Нужна совместная работа, позитивные темы. Мы в свое время так и делали - генерировали информповоды. Это работа не одного человека, а большой команды. Тут можно провести аналогию с заводом: на производств не только важно выполнить план, но и отчитаться, что он выполнен.

«Повысится статус младшего состава»: служащим по контракту рядовым и сержантам поднимут зарплату

Увы, большинство россиян до сих пор считают, что тагильчане выглядят, как герои "Нашей Раши"Фото: телеканала ТНТ

- А вы когда были в Нижнем Тагиле?

- К сожалению, давненько. В конце февраля – начале марта. Надо было находиться в Москве, не получалось вырваться.

- Вы отдыхать ездите или по работе?

- Отдыхать – это в другие места. А там по работе.

- Вы не хотели бы стать меценатом в Нижнем Тагиле? Помогали бы финансировать те объекты, на которые не хватает местных бюджетов.

- Меценатом? Предполагаете, у меня есть некие накопления? Я работал на государственной службе. И мои доходы годовые были видны. Меценаты несколько другую степень доходов имеют. Я не владелец акций или бизнесов, у меня этого никогда не было.

Долгое время Нижний Тагил называли в народе "Путинградом"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Чем вы занимаетесь в Москве? Насколько у вас плотный график?

- Выходные дни стараюсь посвящать младшей дочке. Везде побывали с ней: на ВДНХ, в театре кукол. Она спортивными танцами занимается, на соревнованиях выступает.

- По столице на метро передвигаетесь или на машине?

- В выходные вполне комфортно на метро. Мне его хватает.

- 29 июня вам исполнилось 50 лет. Как отметили?

- У моей мамы скоро тоже юбилей – 80 лет. Поэтому мы решили всей семьей собраться в Нижнем Тагиле и отпраздновать сразу два дня рождения.

Игорь Холманских три года назад отмечал день рождения в редакции "Комсомолки"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- И последний вопрос: оказавшись перед Путиным в следующий раз, что вы ему скажете?

- Отчитаюсь о проделанной работе. Только он даст оценку, плохо или хорошо работаешь.

- Вы продолжаете общаться?

- Сейчас такой необходимости не возникало. Мы должны понимать, президент достаточно загружен. Если возникнет необходимость, то встретимся.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
16 июля 2019, 23:54
«Не будут никому мешать»: Госдума в первом чтении одобрила возвращение курилок в аэропорты
17 июля 2019, 01:39
Киев снова перед выбором: Зеленский ведет себя как царь! Но хоть «Славу Украине» с улиц убрали
17 июля 2019, 17:54
СБУ поймала «перевозчика» «Бука» в Донбассе
17 июля 2019, 21:09
Бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022
17 июля 2019, 21:09
Украинских моряков оставили под стражей
17 июля 2019, 19:24
«Люди сознание теряют от такого зрелища»: почему жители Ржева вынуждены хоронить умерших на затопленном кладбище
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского &quo...
17 июля 2019, 01:39
Киев снова перед выбором: Зеленский ведет себя как царь! Но хоть «Славу Украине» с ул...
17 июля 2019, 13:09
"Редкий цинизм": В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 "...
17 июля 2019, 03:24
Война в Донбассе и российский газ: Зеленский позвонил Меркель посоветоваться
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за сп...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2019, 23:54
Свести с ума за один вопрос: Как журналистка "Рустави 2" перешла на крик после слов российского политика
14 июля 2019, 23:24
Меведчука затравили в Сети за рассекречивание главного "кукловода" Киева
12 июля 2019, 14:09
Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским
11 июля 2019, 23:54
Жители Тбилиси: "Путин хотел наказать нас, но ему не удалось" (Опрос)
11 июля 2019, 17:09
«Риск прямой конфронтации усилился»: Москва призвала все стороны проявлять сдержанность в районе Персидского залива
13 июля 2019, 01:54
Ненавидел русский язык, предлагал обмануть Донбасс: Список "подвигов" украинского "Габунии" с 24 канала
14 июля 2019, 03:54
"Мрази! Гражданских убили": В Сеть попало видео расправы ВСУ с "террористами" в майках и шлепанцах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.