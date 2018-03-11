|
Экс-полковник ГРУ с дочерью могли съесть пиццу с ядом – СМИ
11 марта 2018, 09:09 • 346 • В мире
В британской полиции сообщили, что в ресторане, где обедал перебежчик Сергей Скрипаль, были обнаружены следы нервно-паралитического вещества.
Правоохранители Великобритании обнаружили следы нервно-паралитического вещества в пиццерии, где обедали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью.
Как сообщают СМИ, сотрудники антитеррористического подразделения британской полиции проверили заведение. Отмечаеся, что перед отравлением бывший разведчик обедал в пиццерии Zizzi.
На текущий момент ресторан, а также дом Скрипаля, паб, скамейка в парке, где были найдены пострадавшие, оцеплены.
При этом правоохранители отмечают, что у них нет оснований полагать, что еще кто-либо из посетителей заведения пострадал.
Как сообщалось ранее, свидетелями по делу уже проходят порядка двухсот человек.
Напомним, что помимо Скрипаля и его дочери, пострадал и полицейский, первый прибывший на место ЧП. Все они сейчас находятся в реанимации в Солсбери.
Подпишитесь на нас
346
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
07 марта 2018, 20:39
|
06 марта 2018, 08:54
|
09 марта 2018, 08:24
|
08 марта 2018, 09:24
|
07 марта 2018, 23:54
|
08 марта 2018, 03:09
|
10 марта 2018, 16:54