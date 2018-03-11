Экс-полковник ГРУ с дочерью могли съесть пиццу с ядом – СМИ

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В британской полиции сообщили, что в ресторане, где обедал перебежчик Сергей Скрипаль, были обнаружены следы нервно-паралитического вещества.

Правоохранители Великобритании обнаружили следы нервно-паралитического вещества в пиццерии, где обедали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью.

Как сообщают СМИ, сотрудники антитеррористического подразделения британской полиции проверили заведение. Отмечаеся, что перед отравлением бывший разведчик обедал в пиццерии Zizzi.

На текущий момент ресторан, а также дом Скрипаля, паб, скамейка в парке, где были найдены пострадавшие, оцеплены.

При этом правоохранители отмечают, что у них нет оснований полагать, что еще кто-либо из посетителей заведения пострадал.

Как сообщалось ранее, свидетелями по делу уже проходят порядка двухсот человек.

Напомним, что помимо Скрипаля и его дочери, пострадал и полицейский, первый прибывший на место ЧП. Все они сейчас находятся в реанимации в Солсбери.